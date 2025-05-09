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前路艱難！多家攬貨業準備歇業　中美線比重高業者受重創　

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。（圖／基隆港務分公司提供）

▲市場傳出多家攬貨業準備歇業。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

中美貿易談判前夕，美國總統川普周三卻表示，他不會考慮降低美國對中國徵收的145%的關稅，國內攬貨業者指出，在關稅與幣值兩大利空下，已經有同業宣布6月底歇業，也有同業表示兩個月內會決定是否繼續營運，因為前路艱難，不想疫情期間賺的錢開始用來補貼虧損。一位業界高階形容，川普把大家打到18層地獄，即使透過協商估計也僅是回到第8層地獄，還是死路一條。

業界大老分析，中美線業務比重高的攬貨公司已經處於重創狀態，業務量驟減一半，即使美國同意將對中國徵收的145%關稅降低，但是如果稅率超過30%，估計多數出口商還是無法生存，早死晚死，不如趁早退場，保住疫情期間賺的錢，以免多拖一天是多損失一天。

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攬貨業有些主攻美國線，有些主攻歐洲線或東南亞線，而主攻美國線的攬貨公司，在疫情期間賺最多，傳出有超大型攬貨公司兩年賺了40億元，估計是有本錢熬個一、兩年，邊等候中美關係改善，邊強化非美市場，但中小型攬貨公司資金有限，攬貨業是要代客戶墊付運費的，如果業務大幅萎縮，入不敷出，很難熬過不景氣。

一家大型攬貨公司高階分析，台灣代工業多，賺的是薄利，10%的關稅就能吃掉利潤，現在還加上幣值問題，根本接不到單；另美國與各國談出的關稅稅率如果不同，被課徵較高關稅的國家，其企業就是失去競爭力，現在已有不少中小企業製造商與出口商也考慮收攤了。

川普是在4月9日宣布暫緩90天徵收對等關稅，現在已經過了一個月，因此也有業者表示會再觀察兩個月，如果兩個月後情勢沒有好轉，就會考慮歇業以保住過去的獲利。

去年台灣市場新增43家海運承攬業，有35家退出，台北市海運承攬公會目前有近九百家會員，公會理事長翁堯顯表示，並未聽說有會員要退出市場，就他所了解，以大陸市場為主的攬貨公司，體質都很健全，應該還可以撐著。

關鍵字： 前路艱難攬貨業歇業中美線比重高重創　

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