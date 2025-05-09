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台幣狂升！　美前財長：暴露川普貿易政策矛盾、資本流入減少風險

▲▼美金、美元、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲美前財長指出，台幣狂升暴露川普貿易政策矛盾、資本流入減少風險。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／綜合報導

美國前財政部長勞倫斯．薩默斯（Lawrence Summers）表示，台灣是美國金融資產的重要投資方之一，台幣近期飆升，凸顯出川普政府尚未解決的一項關鍵挑戰，即美國可能面臨資本流入減少的風險。

台幣在5月前2個交易日巨升，其中5月5日單日更出現 1988 年以來的最大漲幅。

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根據《彭博》報導，台幣升值真正情況尚未清楚顯現，但市場參與者表示，，部分背景是市場預期台灣當局為了和美國川普政府達成貿易協議，允許台幣升值，因台灣是美國十大貿易逆差來源之一，川普誓言要縮小這一逆差。

薩默斯在《彭博電視台》接受「Wall Street Week」節目主持人David Westin受訪時表示，台灣的情況反映出，美國在資本流入和貿易逆差問題上面臨更廣泛挑戰。他稱，「美國政府沒有意識到，他們對貿易逆差的反感和對資本流入的歡迎其實是自相矛盾的」。

從美國財政部數據顯示，去年美國從海外淨流入了1.1兆美元的投資組合資本，這大約與美國每年1.2兆美元的商品貿易赤字相當，而經濟理論表明，貿易逆差可以透過資本帳盈餘來平衡。

薩默斯說，「我認為，美國政府並不清楚厭惡貿易逆差與喜愛資本流入之間的矛盾。」

美國財政部長貝森特曾表示，美國在全球金融體系中扮演核心角色，美政府希望讓美國「對國際資本更具吸引力」；對此，薩默斯表示，「我還沒有聽到這位財政部長就這樣一個問題作出有深度的回應。如果正如他們反覆強調的，美國要減少貿易逆差，那如何獲得維持利率穩定所需的資本流入呢？」

截止目前，外國投資者持有約30%的美國國債，同時也在企業債和其他證券市場中占據重要占有率，如果海外資本流入減少，將對美國借貸成本形成上行壓力。長期以來，亞洲經濟體既是美國貿易逆差和資本流入的重要來源。

這位前美國財政部長也預測，川普的關稅政策將無法大幅增加工廠就業崗位，並表示美國製造商反而將面臨關稅帶來的更高投入成本的挑戰，他也表示，製造業就業份額的下降與早期農業的情況非常相似。

薩默斯表示，「我認為，認為他在關稅和製造業方面所做的一切會對美國勞動力市場產生任何重大影響的想法根本不可信。」

薩默斯表示，雖然國家安全和經濟復甦問題值得關注，但認為川普的政策會導致大量失業工人徘徊在工廠裡，尋找組裝工作這種想法是近乎妄想。


 

關鍵字： 台幣美前財長川普政策資本流入貿易逆差

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