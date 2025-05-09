傷心軍中愛犬被消失　資策會董座未來想養AI機器狗

▲資策會董事長黃仲銘覺得機器狗有很多應用面，「AI讓未來生活多了很多想像。」他期待LUMIII有朝一日可當寵物犬。

圖文／鏡週刊

資策會即將於6月發表跟台大共同研發的機器狗LUMIII（暫時名）。這隻全身上下百分百出自台灣的機器狗，融合大型語言模型的語音解析功能、環境感知能力…可以在複雜且開放性的環境中，自主完成任務。資策會董事長黃仲銘補充：「他的腳裝上輪子，就可以去巡視廠房。」不過，看著機器狗，讓這位理工男董座想起一件傷心往事。

LUMIII以後可以取代人力去巡視廠房，資策會董事長黃仲銘更期待牠可以成為寵物犬。「機器狗的腳結構比較複雜，如果可以做到再細膩一點，就可以成為pet。」資策會主要負責的是LUMIII的大腦，若要讓LUMIII扮演寵物角色，記者覺得恐怕還需要讓牠能有提供主人情緒價值的功能。

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問黃仲銘現在可有養狗？是愛狗人士？他回憶起一件傷心往事。「我當兵是在外島，那時候在軍營我養了很多狗，最多的時候養到6隻。」結果一次放假回家，再回到軍營，6隻狗就變成4隻…

▲黃仲銘（中）甫上任便催生成立人工智慧研究院，由專長數位科技的戴偉峻博士(左一)擔任院長，年輕的研究團隊都是資工高材生。

黃仲銘說，他當兵時是1988年左右，社會氛圍還沒有動物保護概念，「狗狗，真的是被吃了。」這件事讓他太傷心，他還氣到跟連長翻臉。「有些人對愛犬離世很難走出來，不想再經歷這種傷心事，AI機器寵物犬也許是一個選擇。」一隻有陪伴功能的機器狗也很適合高齡化的社會，他自己就非常期待。

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