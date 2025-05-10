美元還跌不夠　華爾街示警「市場要為進一步痛苦做好準備」

▲關稅戰害美元走跌。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

前摩根士丹利銀行家、 Quantum Strategy策略主管 David Roche認為，未來五到十年，美元價值可能會暴跌約 15%-20%，到2025年底，美國經濟可能會遭遇更直接的經濟衰退。

根據根據美國網路媒體《商業內幕（Business Insider）》報導， Roche指出，隨著對貿易協定的樂觀情緒升溫，投資人可能會稍微平靜一些，但市場應該為進一步的痛苦做好準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Roche主要擔心的是，川普的貿易戰正在損害美國在全球金融市場的聲譽，並導致投資者撤出美國資產。

Roche表示，川普的貿易戰正在破壞美國的「例外主義」形象，即全球資金默認流向美國；但當美國經濟表現遜於其他經濟體時，這些資金就會外流，從而拖累美元和資產價格。”

自美國總統川普發動對等關稅以來，美元匯率持續走低。衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數已較川普重返白宮時下跌8%。Roche認為跌勢遠未結束，因為外國投資者對美國和美元計價資產已失去興趣。

高盛估計，截至4月25日的兩個月內，外國投資者出售了價值約 630 億美元的股票。

Roche表示，這一趨勢可能會持續下去，並補充說，考慮到外國投資者持有美國股市約18%的股份，630億美元「不算什麼」。

美國國債也受到貿易戰的衝擊，在4月初市場波動高峰期間，殖利率螺旋式上升。這對美元而言是個壞消息，因為對美國資產的需求減弱，美元也會貶值。

Roche 估計美元可能會進一步下跌，其預估是基於實際有效匯率 (real effective exchange rate)。根據國際清算銀行數據，美國實際廣義有效匯率在三月份徘徊在112左右。 Roche估計美元在 2008 年開始變得被高估，而目前的匯率比2008年高出約20%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在英國《金融時報》的一篇評論文章中表示，他認為美元的貶值「還有很長的路要走」。

