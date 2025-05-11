職場婦女太難！　近8成婚育後被迫改變職涯規劃

▲職場女性。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）



記者廖婕妤／台北報導

母親節來臨，不少女性是職場家庭都要兼顧，但同時也擔憂結婚及生育會影響工作內容及薪資，出現兩性同工不同酬的現象；根據人力銀行調查，有近8成女性工作者婚育後被迫改變職涯規劃，近6成女性感受職場不友善，更有85％坦言壓力很大、薪水入不敷出。

根據1111人力銀行調查，高達78.8%女性工作者坦言，婚育之後不得不調整職涯規劃。其中，25.3%離開職場成為全職家庭主婦；24.3%轉職至工時更彈性的工作；另有4.4 %內部轉調部門。

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調查中也顯示，59.6%女性上班族感受到職場不友善，其中更有13.3%直言「非常不友善」，進一步來看，有51.6%在婚育後遭遇過不友善對待，包括被暗示會影響升遷、有過明顯被排擠的經驗；前5大不友善的情勢依序為請假遭刁難、考績受影響、職務被調整、遭主管同事刁難、被暗示不得請育嬰假。

儘管《性別工作平等法》早已明定禁止性別歧視，實際上，許多女性上班族仍深刻感受到不平等。調查顯示，有63%受訪者認為，職場仍普遍存在對女性的刻板印象，62.4 %受訪者直言，同工不同酬的現象依然普遍，更有53.5%的女性認為，自己的工作能力遭到低估。

另外，當被問及希望企業能提供哪些友善措施時，女性上班族最期待的前3項為彈性工時、心理健康與情緒支持、優於法規規定的假期制度。可見現代女性不僅在意自主的時間管理，更看重心理價值是否被企業理解與支持。

調查中也關心女性勞工們的壓力表現，有85.4%女性上班族自認壓力沉重，細究壓力來源，最多的是薪水入不敷出，其次是家庭與工作難以兼顧、不敢輕易請假、貸款壓力等，進一步調查發現，平均要拿出薪資的52%來負擔家庭開銷，甚至有18%的女性，必須全數薪資投入家庭支出。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，當企業缺乏對家庭友善的制度與福利時，女性往往只能主動退讓，選擇配合家庭而調整職場角色，這也反映出，台灣的職場環境對待女性工作者的友善程度，仍有進步空間。