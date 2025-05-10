台積電780元撿到便宜！　魏哲家4月出手買護國神山20張

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普4月初推出對等關稅，造成全球市場震盪，台股也難以倖免，暴跌暴漲，而台積電（2330）也在4月9日當天盤中下殺至780元、創近一年低點；台積電難得見低點，不僅吸引小資買盤進駐，從最新公開資訊顯示，台積電董事長暨總裁魏哲家在睽違28個月後的4月自集中市場買進自家股票20張。

台股4月巨震，該月創下史上單日最大跌點跟漲點，而台積電同樣受波及，該月份跌破800元，盤中最低來到780元，而後反彈至900元以上。也由於800元以下台積電，吸引螞蟻雄兵資金進場買進台積電，台積電股東人數在4月最後一周來到189萬人次，創下歷史新高。

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台積電因股災慘跌，也吸引魏啠家在2023年12月之後再度出手買進自家股票，公開資訊顯示，不計算先前公司發放限制股信託部分使持股增加因素，魏哲家今年4月自集中市場買進20張台積電，若以證交所公布月平均收盤價868元計算，此次魏哲家估約花了1720萬元買進20張持股。

據了解，魏哲家曾在2023年10至12月連續3個月共計買進台積電467張，估計當時至少砸逾1.8億元力挺自家公司。

而除了魏哲家之外，台積電副總級以上高階主管4月也從集中市場買進自家股票還有侯永清278股、黃仁昭3股、莊瑞萍382股、李俊賢446股、葉主輝1張、魯立忠3張。