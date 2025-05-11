除了換甜甜價日幣　他再推「實用1招」旅日前必做：嗶一下搞定

▲可以直接使用iPhone儲值西瓜卡。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著台幣猛烈升值，一度衝破30元大關，震撼市場，不過這讓常往返日本的旅人嗨翻，粉專「熊熊來七逃」指出，除了換日幣之外，還有一招超實用小撇步，就是使用電子版的「西瓜卡（Suica）」，把錢儲值進去，未來到日本旅遊時，不管是要搭車，還是要去超商買東西，都可以使用。

粉專「熊熊來七逃」發文，當大家都在搶換日幣的時候，還有一個小技巧，未來到日本旅遊時不僅省錢，還很方便，就是在手機安裝「西瓜卡」，變成電子支付的卡片，西瓜卡除了可以搭乘地鐵、公車外，便利商店、販賣機、餐廳，甚至有些景點都能使用，「嗶一下搞定，超方便、不用找零，不用等刷卡」。

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粉專提醒，一張西瓜卡最多只能儲值2萬日幣，但是手機可以存放多張卡片，「我剛剛儲值兩萬元，實際只花了4050台幣，西瓜卡在日本幾乎無所不在，等於先幫自己準備好旅費又能避開匯率浮動風險，省錢又聰明，誰用誰知道」。

貼文掀起熱論，「可以搭配apple pay 高回饋的卡儲值，效果更佳」、「可惜只有iPhone手機可以用」、「我覺得很好用，這次去福岡有一些店家他們是不收現金，我又不想要拿出信用卡，拿來拿去怕不見，所以直接手機拿出來也不用打開頁面，手機靠近就直接感應了」、「每家超商都可以用，很方便」。

但實際上，西瓜卡在疫情前就能透過手機綁定，iPhone用戶只要從手機內建的「錢包」APP內選擇「交通卡」，滑到日本的選單，就有西瓜卡和PASMO卡能綁定使用，儲值時只要用手機內綁定的信用卡加值，到日本時用手機感應機器就能搭乘大眾運輸或購物。不過iPhone用戶需注意的是，想用手機內綁定的信用卡加值，僅限JCB或Master卡。

本文獲得「熊熊來七逃」授權轉載。