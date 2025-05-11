黃金今年大漲26%！　摩根大通：2原因將飆破6000美元

▲摩根大通預測，金價在2029年初有望飆升至每盎司6000美元。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近期因中美貿易談判露出曙光，加上美英達成貿易協定，金價回落至每盎司3306美元左右，但在各國央行持續強力買進，以及市場避險情緒升溫之下，多家投資機構仍看好黃金後市。摩根大通預測，金價在2029年初有望飆升至每盎司6000美元。

黃金自今年初以來漲幅已達約26%，自美國總統川普4月初宣布新一輪關稅政策後，金價一度突破每盎司3500美元。摩根大通全球大宗商品策略師Natasha Kaneva指出，在當前關稅紛爭與地緣政治緊張局勢的推動下，黃金有望成為最大的贏家。

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Kaneva表示：「國際投資者正重新審視美元的過度特權與其作為避風港的地位。儘管黃金目前在全球資產配置中僅占4%，但由於供應成長有限，即使資金流入幅度不大，也足以推動金價大幅上漲。」

除了摩根大通，高盛2025年底金價預測為每盎司3100美元，並指出若政策不確定性持續，金價可能進一步升至3300美元。美銀則預測黃金價格可能在2026年將達到每盎司3350美元；花旗也將黃金2025年底目標價訂為每盎司3500美元。

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