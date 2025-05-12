年薪55萬「要繳5000元的稅」她喊太多：合理嗎？　全場吵翻

▲五月報稅季來臨。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

5月報稅季來臨，幾家歡樂幾家愁，有人得繳稅，也有些人可以退稅，有網友指出，年薪只有55萬元，卻還要繳5000元的稅，直呼「這樣合理嗎？」貼文曝光，不少網友哀號「我今年要繳比妳的年薪還多」、「我薪水你2倍，稅是6倍」。

網友在Dcard發文，去年年薪約55萬元，今年申報綜合所得稅時發現，得繳超過5千元的稅金，讓她忍不住直呼「這樣合理嗎？真的沒有概念….只覺得要繳太多了吧…大家各是繳多少呢？」

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貼文曝光，網友紛紛感嘆，「才賺500萬，要繳100多萬的稅，是你繳太少還是我繳太多」、「我真的認為完全不合理，年薪55萬，繳稅5000多，去年年收560萬，我竟然不是繳5萬多，而是70幾萬」、「才五千塊而已，我們繳幾十萬的怎麼辦？」「科技業單身仔，起碼要繳40萬」、「那為什麼我40萬要繳8000」。

有網友安慰她，「按比例來算只有多少%而已，你賺更多就會越難過」、「差不多啦！我們這種要繳稅的都跑不掉啦」、「沒有扶養沒有其他特別扣除額的情況下，賺超過446000就是要繳稅，大家都一樣」、「就只能繳，我繳的扣一些股息等等的還是30幾，換個角度想，你如果覺得這個5000很虧，去找一個30-40萬的（工作）可能就不用繳稅了…但應該大家還是會選寧可繳多一點賺多一點。」

113至114年度累進稅率：