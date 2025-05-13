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綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜合所得稅申報示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

綜合所得稅申報起跑還不到半個月，市場傳出包括台新投信、富邦投信與兆豐投信等3家公司旗下逾7檔ETF、基金在所得稅收益申報系統上出錯，3公司皆已緊急發布公告呼籲投資人報稅時要看仔細。

▲▼ 。（圖／翻攝各公司公告、臉書姐夫理財心事提供）

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▲左起為台新投信、富邦投信、兆豐投信綜所稅申報更正公告。（圖／翻攝各公司公告、臉書姐夫理財心事提供）

兆豐投信

財政部泛公股成員兆豐金（2886）旗下子公司兆豐投信指出，已於4月30日向國稅局申請更新5檔ETF申報的113 年信託財產各類所得，國稅局預計於5月上旬更新完成。

兆豐投信指出，投資人如果報稅時持有「兆豐藍籌30ETF 基金（00690）」、「兆豐台灣晶圓製造ETF基金（00913）」、「兆豐台灣龍頭等權重ETF（00921）」及「兆豐永續高息等權重ETF基金（00932）」四檔基金有所得類別【76-財產交易所得】，為證券交易所得，適用所得稅法第 4 條之1「證券交易所得停徵」之規定，可直接剔除。

另外，投資人如持有兆豐洲際半導體ETF（00911），所得類別為【71海外營利所得】及【76-財產交易所得】增加註記欄為【FR-海外信託所得】，列入海外所得，適用最低稅負規定。

台新投信

台新投信指出，旗下兩檔ETF基金——「台新高股息平衡基金」與「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」——於113年度配息涉及所得稅資料，已根據相關法規完成所得稅扣繳憑單修正及補發，預計5月16日（本周五）送交國稅局進行更正申報。

台新投信指出，投資人於下載113年度綜合所得稅各類所得資料清單進行綜合所得稅申報前，如發現有前述二檔基金之以下所得類別時，請注意以下事項並進行調整：

1.如發現二檔基金有所得類別【54-86年度或以前年度股利所得】，請調整為【54C-87年度或以後年度股利所得】。<報稅系統請選取54C信託財產各類所得憑單(87年度或以後年度股利或盈餘)(自益)>

2. 如發現二檔基金有所得類別【76-國內財產交易所得】，請直接剔除

3. 5月16日國稅局更正完成後，將能下載正確資料。提醒您，財政部已公告，延長113年度所得稅結算申報及繳納期限，展延至6月30日，建議投資人善加利用。

日盛日盛證券投資信託基金113年度信託所得申報，查到將87年以後股利或盈餘所得(54C)及附條件交易之利息所得(61D)有重覆申報情事，本公司已向國稅局更正申報。

富邦投信

富邦投信指出，投資人在申報114 年綜合所得稅時，要先確認綜合所得稅各項所得類別若有含前段所述基金之87年以後股利或盈餘所得(54C)及附條件交易之利息所得(61D)，務必先手動將其所得從所得類別調整再進行申報綜合所得稅；若受益人已經完成申報並含有前段所述基金之87年以後股利或盈餘所得(54C)及附條件交易之利息所得(61D)，務必在 114/6/30 前將其綜合所得稅各項類別調整後再重新申報綜合所得稅，以利重新計算稅額。

關鍵字： 投資報稅ETF基金錯誤

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