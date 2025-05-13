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萬海首季獲利年增89%、EPS3.11元　看好中對美重啟出貨艙位需求激增

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運看好中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(13)日董事會通過2025年度第一季度財報，合併營收新台幣370.90億元、年增34.30％，稅前淨利為111.00億，年增80.77%；歸屬母公司單季稅後淨利87.32億，年增88.88%，EPS為3.11元。受惠於運價較去年同期增長、公司營業成本控制得宜使獲利優於去年同期。公司看好中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。

萬海指出，美國公布關稅政策之後，整體來看，只有從中國大陸出口到美國的貨量受到較明顯的影響，其他區域出口動能仍強。亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，將有助於營運穩定增長。此外，美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。

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關稅戰議題導致美線貨櫃運輸暫緩及遞延，但美中經貿會談後5月12日發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制，繼續進行協商，可以預期中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。近期航運市場，仍受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

看好長期航運市場需求，公司持續提供更完善與便捷的運輸網路以服務客戶。於4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線(TTX)；本月與海洋網聯船務(Ocean Network Express)及宏海箱運(Regional Container Lines)共同投船經營中國至印尼、馬來西亞航線(CS2); 而下月也將與阿聯酋航運(ESL)共同投船經營印度至東地中海直航航線 (IM2)。這些新增航線搭配現行服務網絡，建構更迅速且更為綿密之航線運輸。

為優化船舶運行效率並提升長期競爭力，公司持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶。於4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬TEU甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達7.48~8.16億美元。公司今年將有3艘1.3萬箱(20呎櫃)新造船舶加入運營(其中已交船1艘)，2026年至2030年接收34艘新造船，其中7000箱有2艘，8700箱有20艘(含附帶購入選擇權4艘)；另外大型船舶還有1.6萬箱共12艘，未來新增運力達38萬箱。

關鍵字： 萬海獲利年增89%EPS3.11元貨艙位需求激增

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