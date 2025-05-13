ETF募集之亂　金管會從KYC三大面向進行調查

▲金管會示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF成了基金銷售票房保證，但遇上川普對等關稅，行情動盪，營業員還要揹負銷售額度，形成ETF IPO募集亂象，今（13）日金管會證期局副局長黃厚銘證實，自上周以來接獲超過百封、涵蓋20家金融業檢舉信，接下來將請券商、投信顧公會進行三大調查，分別金融業對投資人銷售，是否有嚴格落實KYC（認識客戶Know Your Customer）、KYP（認識你的商品Know Your Product），以及業務員酬金狀況，除財務指標外，是否有考量非財務指標

投信募集新基金、ETF期間，銀行理專、券商營業員有IPO責任額制度其實行之有年，而這次遇到川普對等關稅、印巴開火，券商營業員又被要求新募ETF要有一定的責任額，未達標還傳出被長官霸凌情事。

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讓網路有人發動群組「#終結IPO制度暴力」，號召一人一封信寄信到金管會、勞動部等陳情不當IPO責任額制度，金管會證實有10家券商、9家投信和1家銀行遭到檢舉。

金管會已經商請券商、投信顧公會做進一步了解，等到公會調查結果出爐，再看下一步如何處理。黃厚銘指出，券商、銀行對投資人銷售商品時，應做好KYC、KYP，這些都要嚴格落實，包括要了解客戶風險承受度、客戶投資風險屬性，才能提供適合的金融商品。

至於相關業務酬金，必須考量非財務指標，也就是說金融業不能只看達成目標績效，兼顧符合法遵、是否造成客訴等。

