淡海交易量縮「房價未見修正」　在地：919後委售量不增反減





▲「雙北首購天堂」淡海新市鎮市況如何？（圖／永慶提供）



記者項瀚／台北報導

「雙北首購天堂」淡海新市鎮市況如何？在地房仲觀察，去年919後雖交易量大減，但價格未現下跌，且委售量反而逐漸下降。他分析，主因是該區總價低、小坪數好出租，屋主持有成本低，壓力不大，且普遍對未來期待值頗高，因此不願在這時候出售。

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淡海新市鎮房價親民，被視為「雙北首購天堂」，買盤有許多首購族支撐，面對這波央行打炒房、房貸資金緊縮的狀況，市況如何？永慶不動產淡水新市國小加盟店東董泰汾觀察：「成交量還是大量縮減，僅剩下去年919打炒房前的5~6成，但排除零星個案，區域房價沒有下跌現象。」

董泰汾分析：「淡海新市鎮價格不跌，主要原因是大多為低總價產品，換言之持有成本不高，且小坪數住宅好出租，屋主壓力不大，自然就不會選在市場不好的時候出售。」

董泰汾接著表示：「加上淡水房市持續有重大利多將兌現，包括淡江大橋，預期能顯著舒緩交通壅塞的問題，屋主對未來價格的期望值高，觀察去年919央行打炒房政策後，即便市場交易量縮，但淡海新市鎮的二手委售量反而下降。」

▲董泰汾觀察，去年919後淡海新市鎮的委售量逐漸下降。（圖／永慶提供）

董泰汾介紹，淡海新市鎮的蛋黃區，也就是家樂福商圈一帶，新屋、10年內中古屋價差不大，成交價已來到4字頭水準，2房總價抓在1000~1500萬元間。

另外，新市五路二段、三段屬於淡海新市鎮蛋白區，由於位置較遠，且供給量相對大一些，新案、中古社區成交行情約3字頭，2房總價抓在1000萬元上下，但少部份中古社區還有機會買到2字頭，可以好好把握。

▲董泰汾觀察，目前淡海新市鎮房價未現下跌，未來要會跌的機率也實在不高。（圖／永慶提供）

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