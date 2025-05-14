核管法修法三讀通過「放寬核電廠年限」　環團：台灣沒本錢用核電

▲5月13日，立院三讀通過核管法，放寬核電廠年限，也反寬重啟條件。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳詩璧／台北報導

在5月17日核三廠2號機除役前，昨（13日）立法院三讀通過《核子反應器設施管制法第六條條文修正草案》，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為二十年，並且放寬重啟條件。學者認為，若為了解決缺電問題，重啟核能是最快的方式。但地球公民基金會持不同看法，認為台灣沒有本錢用核電。

《核管法》三讀條文修正第六條明定，核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間之檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料。裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉。

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修法也將「應於主管機關規定之期限內申請換發執照」、改為「得於主管機關規定之期限內申請換發執照」，條文指出，前項運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。未依規定换發執照者，不得繼續運轉。運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意换發執照後，始得繼續運轉。

▲5月13日，立院三讀通過核管法，放寬核電廠年限，也放寬重啟條件。（圖／記者林挺弘攝）

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，重啟核電確實是成本最低的，也是最安全的。中央大學管理講座教授梁啟源分析，台灣過往核安記錄比其他國家良好，如果要走重啟的程序，會是所有解方中時間最短的，最快速解決問題的方式。

地球公民基金會專員林冠伶提到，政治勢力持續推動老舊核電，地球公民基金會仍會保持高度警覺，也要民眾共同關注，才能讓核電怪獸真的終結，台灣根本沒有本錢用核電。



▲地球公民基金會專員林冠伶（右二）提到，台灣應該提高現有的電網韌性。（圖／地球公民基金會提供）



林冠伶強調備轉容量率是從電網裡面多出來，隨時可以拿來救急的用電比例，從台電所公佈的數據來看，沒有造成困難。備轉容量率要是過高，電力發電系統蓋太多，反而是浪費資源，也會讓每度電的碳排跟成本都越來越高，我們需要思考的是提高現有的電網韌性，讓台灣不要有缺電的恐懼。

資誠能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺建議，台灣可借鑒國際經驗，例如德國於2022與2023年面對天然氣供應不確定性時，短期重啟部分燃煤機組以因應當地冬季電力需求。儘管德國中長期仍規劃於2038年前全面淘汰燃煤發電，其彈性調度政策展現出能源轉型與供電穩定並行的可能性。

而從財務觀點分析出以下三點電力備援選項，包括了新建燃氣快速起停機組、擴大儲能系統使用和啟動緊急備用燃煤或燃氣機組，在不需額外資本支出，且在電廠人力與內部維運成本固定的前提下，讓這些機組具備短期調度彈性，適合用於新舊機組交替過渡期間。

▲台電因應用電需求，規劃新增再生能源和燃氣機組。（圖／記者林挺弘攝）

台電為因應用電需求，也規劃新增燃氣機組及持續增加再生能源併網量，確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，並安排歲修機組於用電高峰前回歸，維持供電穩定。另外，備有大林5號機等緊備機組，如遇機組事故、天災、國安問題造成供電裕度不足時，可適時啟動支援。

另外，透過時間電價、需量反應等措施，引導用戶於日間光電充裕時段增加用電，減少夜尖峰時段用電。同時，也利用抽蓄等儲能設備進行能量轉移，達到削峰填谷效果，降低夜尖峰供電壓力，確保夏季供電無虞。

▲台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，在2027年前，能源轉型的陣痛期，夏季用電尖峰期，電力都是比較吃緊的。（圖/ETtoday資料照）

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，能源轉型陣痛期到2027年之前，電力都會是比較吃緊的。台灣目前儲能建置目標已提前達成，但光電發展遇到瓶頸還沒到位，這一塊仍需要努力，加上光電建設工程期較其他能源短，在能源轉換陣痛期，可朝光電努力。

此外，趙家緯建議民眾可以把家裡較耗電的電器換成節電電器，或是加裝智能控制等，住宅選擇裝設太陽能光電，從自身做起，全民一起節電。地球公民基金會專員林冠伶提到，推動屋頂光電會讓大家最有感覺，如果自家屋頂，不再蓋違建的頂樓加蓋，而是利用拿來蓋光電，可以減輕農地壓力，如果有天缺電，『搭配儲能設施』，民眾自家就有電，不用煩惱電力問題。