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核管法修法三讀通過「放寬核電廠年限」　環團：台灣沒本錢用核電

▲5月13日，立院三讀通過核管法，放寬核電廠年限，也反寬重啟條件。（圖／記者林挺弘攝）

▲5月13日，立院三讀通過核管法，放寬核電廠年限，也反寬重啟條件。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳詩璧／台北報導

在5月17日核三廠2號機除役前，昨（13日）立法院三讀通過《核子反應器設施管制法第六條條文修正草案》，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為二十年，並且放寬重啟條件。學者認為，若為了解決缺電問題，重啟核能是最快的方式。但地球公民基金會持不同看法，認為台灣沒有本錢用核電。

《核管法》三讀條文修正第六條明定，核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間之檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料。裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉。

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修法也將「應於主管機關規定之期限內申請換發執照」、改為「得於主管機關規定之期限內申請換發執照」，條文指出，前項運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。未依規定换發執照者，不得繼續運轉。運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意换發執照後，始得繼續運轉。

▲5月13日，立院三讀通過核管法，放寬核電廠年限，也反寬重啟條件。（圖／記者林挺弘攝）

▲5月13日，立院三讀通過核管法，放寬核電廠年限，也放寬重啟條件。（圖／記者林挺弘攝）

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，重啟核電確實是成本最低的，也是最安全的。中央大學管理講座教授梁啟源分析，台灣過往核安記錄比其他國家良好，如果要走重啟的程序，會是所有解方中時間最短的，最快速解決問題的方式。

地球公民基金會專員林冠伶提到，政治勢力持續推動老舊核電，地球公民基金會仍會保持高度警覺，也要民眾共同關注，才能讓核電怪獸真的終結，台灣根本沒有本錢用核電。

▲地球公民基金會專員林冠伶(右二)提到，台灣應該提高現有的電網韌性。（圖／地球公民基金會提供）
▲地球公民基金會專員林冠伶（右二）提到，台灣應該提高現有的電網韌性。（圖／地球公民基金會提供）

林冠伶強調備轉容量率是從電網裡面多出來，隨時可以拿來救急的用電比例，從台電所公佈的數據來看，沒有造成困難。備轉容量率要是過高，電力發電系統蓋太多，反而是浪費資源，也會讓每度電的碳排跟成本都越來越高，我們需要思考的是提高現有的電網韌性，讓台灣不要有缺電的恐懼。

資誠能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺建議，台灣可借鑒國際經驗，例如德國於2022與2023年面對天然氣供應不確定性時，短期重啟部分燃煤機組以因應當地冬季電力需求。儘管德國中長期仍規劃於2038年前全面淘汰燃煤發電，其彈性調度政策展現出能源轉型與供電穩定並行的可能性。

而從財務觀點分析出以下三點電力備援選項，包括了新建燃氣快速起停機組擴大儲能系統使用啟動緊急備用燃煤或燃氣機組，在不需額外資本支出，且在電廠人力與內部維運成本固定的前提下，讓這些機組具備短期調度彈性，適合用於新舊機組交替過渡期間。

▲台電因應用電需求，規劃新增再生能源和燃氣機組。（圖／記者林挺弘攝）

▲台電因應用電需求，規劃新增再生能源和燃氣機組。（圖／記者林挺弘攝）

台電為因應用電需求，也規劃新增燃氣機組及持續增加再生能源併網量，確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，並安排歲修機組於用電高峰前回歸，維持供電穩定。另外，備有大林5號機等緊備機組，如遇機組事故、天災、國安問題造成供電裕度不足時，可適時啟動支援。

另外，透過時間電價、需量反應等措施，引導用戶於日間光電充裕時段增加用電，減少夜尖峰時段用電。同時，也利用抽蓄等儲能設備進行能量轉移，達到削峰填谷效果，降低夜尖峰供電壓力，確保夏季供電無虞。

▲台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，在2027年前，能源轉型的陣痛期，夏季用電尖峰期，電力都是比較吃緊的。（圖/ETtoday資料照）

▲台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，在2027年前，能源轉型的陣痛期，夏季用電尖峰期，電力都是比較吃緊的。（圖/ETtoday資料照）

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，能源轉型陣痛期到2027年之前，電力都會是比較吃緊的。台灣目前儲能建置目標已提前達成，但光電發展遇到瓶頸還沒到位，這一塊仍需要努力，加上光電建設工程期較其他能源短，在能源轉換陣痛期，可朝光電努力。

此外，趙家緯建議民眾可以把家裡較耗電的電器換成節電電器，或是加裝智能控制等，住宅選擇裝設太陽能光電，從自身做起，全民一起節電。地球公民基金會專員林冠伶提到，推動屋頂光電會讓大家最有感覺，如果自家屋頂，不再蓋違建的頂樓加蓋，而是利用拿來蓋光電，可以減輕農地壓力，如果有天缺電，『搭配儲能設施』，民眾自家就有電，不用煩惱電力問題。

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關鍵字： 非核家園核電放寬核電歸零天然氣核三

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