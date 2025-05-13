5月17日台灣成「非核家園」　環團將重回台電大樓前辦晚會

▲全台最後一組核能發電機組將在5月17日停機，同一天，環團將重回當年台北首次反核遊行抗議的現場舉辦晚會。圖為1988年台北首次反核遊行的靜坐現場。（圖／台灣環境保護聯盟提供）

記者唐鎮宇／台北報導

5月17日，全台最後一組核能發電機組即將停機，台灣也將正式邁入「非核家園」。台灣環境保護聯盟5月17日（周六）晚間將在北市台電大樓前舉辦「非核家園晚會」，重新回到1988年台北首次反核遊行的歷史場景，紀念台灣反核運動超過40年來的持續努力。環盟創會會長施信民表示，這一天是值得紀念的日子，也是台灣反核運動的重要里程碑。

台灣環境保護聯盟自1987年創立以來，國內大小反核運動無役不與，也多次到立法院前抗議，向民意代表表達訴求。施信民說，所以17日當天環盟將先到「老地方」立法院門前集結，向立委表達反對核電機組延役的立場，在遊行到台電大樓前舉辦晚會，台電大樓也是反核運動多年來抗議的標的地點之一。1988年4月，台北首次大型反核遊行即從目前的自由廣場集結，2000多名民眾遊行到台電大樓前，遞交反核陳情書，此後開啟台灣的反核運動。

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近期也適逢「非核亞洲論壇」在台灣舉辦，有來自日本、韓國、菲律賓、印尼、泰國等多國的反核團體代表及專家與會，5月17日正是各國反核人士共同見證台灣實現「非核家園」的重要時刻。

即便多年抗爭、勝利的日子就在眼前，施信民仍保持「審慎樂觀」的態度。包括美國在台協會公開表示願意協助台灣引進新興核能技術，以及總統賴清德接受媒體專訪時表示不排除接受「先進新式核能發電」，都可能讓核電捲土重來。

但施信民說，他本來就知道「反核本不會一蹴可及！」40年的反核運動中，他曾遇到不少挫折，但從未想過離開，「活著要做有意義的事，不然人活著幹什麼？」

▲位於北市羅斯福路三段的台電大樓，是許多環保團體抗議活動的終點站。（圖／資料照片）