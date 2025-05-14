台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台積電（2330）登高一呼，終場收漲30元至999元，距千元一步之遙，台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲452.73點，以21782.87點作收，漲幅2.12％，成交量4093.33億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲222.28點開出，指數開高走高，盤中最高達21782.87點，最低21552.42點，終場收在21782.87點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到999元，漲幅3.1％；鴻海（2317）上漲5元至163元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）上漲14.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲10元至242.5元。
今天漲幅前5名個股為皇昌（2543）上漲7.9元，漲幅10％；國精化（4722）上漲5.4元，漲幅10％；迎廣（6117）上漲8.4元，漲幅9.99％；億豐（8464）上漲39.5元，漲幅9.97％；華安（6657）上漲6.2元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為名軒（1442）下跌4.3元，跌幅5.91％；日盛台駿（6958）下跌1.3元，跌幅5.7％；隴華（2424）下跌5.1元，跌幅5.2％；建國（5515）下跌1.4元，跌幅4.73％；康控-KY（4943）下跌0.55元，跌幅4.72％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|皇昌（2543）
|86.9
|▲7.9
|▲10.0％
|國精化（4722）
|59.4
|▲5.4
|▲10.0％
|迎廣（6117）
|92.5
|▲8.4
|▲9.99％
|億豐（8464）
|435.5
|▲39.5
|▲9.97％
|華安（6657）
|68.4
|▲6.2
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|名軒（1442）
|68.5
|▼4.3
|▼5.91％
|日盛台駿（6958）
|21.5
|▼1.3
|▼5.7％
|隴華（2424）
|93.0
|▼5.1
|▼5.2％
|建國（5515）
|28.2
|▼1.4
|▼4.73％
|康控-KY（4943）
|11.1
|▼0.55
|▼4.72％
資料來源：證交所
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