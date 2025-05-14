台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）登高一呼，終場收漲30元至999元，距千元一步之遙，台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲452.73點，以21782.87點作收，漲幅2.12％，成交量4093.33億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲222.28點開出，指數開高走高，盤中最高達21782.87點，最低21552.42點，終場收在21782.87點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到999元，漲幅3.1％；鴻海（2317）上漲5元至163元；聯發科（2454）上漲5元至1360元；廣達（2382）上漲14.5元來到276.5元；長榮（2603）上漲10元至242.5元。

今天漲幅前5名個股為皇昌（2543）上漲7.9元，漲幅10％；國精化（4722）上漲5.4元，漲幅10％；迎廣（6117）上漲8.4元，漲幅9.99％；億豐（8464）上漲39.5元，漲幅9.97％；華安（6657）上漲6.2元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為名軒（1442）下跌4.3元，跌幅5.91％；日盛台駿（6958）下跌1.3元，跌幅5.7％；隴華（2424）下跌5.1元，跌幅5.2％；建國（5515）下跌1.4元，跌幅4.73％；康控-KY（4943）下跌0.55元，跌幅4.72％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 皇昌（2543） 86.9 ▲7.9 ▲10.0％ 國精化（4722） 59.4 ▲5.4 ▲10.0％ 迎廣（6117） 92.5 ▲8.4 ▲9.99％ 億豐（8464） 435.5 ▲39.5 ▲9.97％ 華安（6657） 68.4 ▲6.2 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 名軒（1442） 68.5 ▼4.3 ▼5.91％ 日盛台駿（6958） 21.5 ▼1.3 ▼5.7％ 隴華（2424） 93.0 ▼5.1 ▼5.2％ 建國（5515） 28.2 ▼1.4 ▼4.73％ 康控-KY（4943） 11.1 ▼0.55 ▼4.72％

資料來源：證交所