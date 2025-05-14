美小額包裹快遞稅率降　電商業：運價是空運3.8倍多數採海運

▲原來有關稅豁免的電商貨，少了關稅豁免後，以一般貨運到美國就可適用30%稅率。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

美國自本周三(15日)起小額包裹的關稅由120%大幅調降至54%，用快遞運送稅率則降為30%，對此國內大型攬貨業者指出，快遞運價約為一般航空貨運3.8倍，很少電商業會選擇用快遞，電商業以海空運運送的貨物，原享有關稅豁免的電商貨，以一般貨物報關就可適用30%稅率，估計貨量會見到回升。

Newegg資深帳戶經理楊璨杰指出，電商貨實際上約有七成是用海運運送，急件與體積小的貨物才會用空運運送，美國政府本月2日對香港與中國大陸取消小額包裹800美元以下關稅豁免辦法後，重創大陸電商業生意。

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攬貨業指出，根據美國主流媒體報導，小額包裹取消關稅豁免後，貨量約少了六成，楊璨杰認為，現在美國決定大幅降低關稅，事件發展比預期中好很多，30%的關稅原則上電商業都會轉嫁給美國消費者，電商業頂多自己吸收小部分，提高後的售價美國民眾接受程度，會決定未來輸美電商貨可以恢復多少。攬貨業則認為，未來不可能完全恢復了，美國關稅降再降多少，估計10%的基本關稅還是跑不掉。

航空貨運承攬業者指出，目前上海運美西每公斤全包運價為22人民幣，約新台幣90元，如果採用快遞，每公斤要新台幣350元，是3.8倍的價格。海運的運價則是空運的八到十分之一。