AI妖股回神！美超微吞中東200億美元肥單　3天漲逾40%

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國AI大廠美超微（Super Micro）接獲沙烏地阿拉伯資料中心業者DataVolt價值逾200億美元大單，近期股價不斷走揚，至美國時間周三（台灣時間15日）收盤為止，本周3個交易日漲幅已逾40%。

美超微上周五以31.99元作收，本周一小漲4.78%，周二、周三連續2個交易日都出現逾15%以上漲幅，周三上漲15.71%，以每股45美元作收。

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《Market Watch》報導，FactSet 追蹤的 15 位分析師中至少有 4 位對美超微目標價設定為50美元以上，而Raymond James分析師寫道，美超微擴大市佔率，並成為「人工智慧優化基礎設施」的領導者，該司約7成的收入來自人工智慧平台。

美超微周二發布新聞稿表示，這項協議將「加速交付DataVolt位於沙烏地和美國的大型AI資料中心提供高密度GPU平台與機櫃系統」。DataVolt則表示，此交易總值達200億美元，是雙方深化策略合作的重要里程碑，也展現雙方對AI和資料中心解決方案的長期承諾。

美國總統川普中東行收獲頗豐，白宮公告，包括Google、甲骨文（Oracle）、Salesforce、超微（AMD）、Uber和DataVolt將在沙烏地和美國兩地投資800億美元於「最先進的創新技術」。