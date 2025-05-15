關稅戰造成市場波動　高評級企業債攻守兼備

▲環球高評企業債券近期殖利率高於5%。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

川普政策牽動市場敏感神經，全球經濟與投資環境充滿變數，在這樣充滿挑戰與不確定的時代，具備什麼特色的債券能在動盪市場中脫穎而出？景順投信指出，面對政策反覆帶來的波動環境，兼顧收益與風險的高評級企業債券，是投資人不可忽視的投資標的。

景順投信表示，在關稅等不確定因素下，投資人傾向購入優質資產，其中環球高評級企業債券的發行商通常擁有穩健的資產負債表和償付能力，能夠在市場低迷時期中保持財務穩定，違約風險相對較低，年初至今表現強韌。

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此外，環球高評級企業債券目前的殖利率高於5%，利差大於2020年上半年疫情期間及2018年緊縮時期，景順投信表示，較高的殖利率意味著投資人有望獲得更好的報酬，同時風險相對較低。

展望後市，景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，隨著貿易協定的進行以及政治局勢極度動盪，市場在短期內將持續波動，市場及投資組合表現的關鍵，將取決於美國與主要交易夥伴，尤其是歐盟和中國達成協議的速度與程度。若能迅速解決，將有利信用利差和美國中長期債券；若出現延遲或談判破裂，則殖利率曲線將進一步變陡，將不利於風險資產表現。

