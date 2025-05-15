ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：從財報選好股　川普、匯率衝擊已減弱

圖／先探投資週刊 提供

從四月二日對等關稅祭出迄今，川普主導了世界的變化，資本市場也到很大的影響，台灣經歷了四月七日開盤即收盤的震撼教育，從四月七日到四月九日，台股在這三天連續大跌，指數一度下探一七三○六．九七，這一天十％的重挫，幾乎讓投資人窒息崩潰。在最肅殺的四月九日下午，我坐上一輛自營計程車，運將心情很沈重，他說他很想拿把刀把川普殺了，原來他的股票被斷頭，天天賠掉幾十萬。

文／謝金河

對台灣的投資人來說，四月的川普對等關稅，五月又出現新台幣狂升的景象，五月二日、五日台幣一天升一元左右，新台幣的漲勢令人驚駭，第一時間總統及央行總裁都站上第一線安定人心。新台幣在短短幾天從三三．二七狂升到二九．五九，照理說，台幣升值是資金湧入、國家經濟強大的象徵，但在川普對等關稅下，美元被看跌，市場有計畫狙擊美元，台幣突現大升值，在亞洲鄰近國家貨幣相對穩定下，台幣單獨大升，這個現象當然不尋常，央行出面痛斥禿鷹危及金融市場後，新台幣暫時回穩在三○元上下。

川普的交易四部曲

[廣告]請繼續往下閱讀...

四月二日的川普對等關稅，五月上旬的新台幣強升，其實都跟基本面無關，只是市場消息面的變化。但是在市場最緊張的一刻，投資人情緒幾乎崩潰，這次白沙屯進香途中，有人PO出一張照片，有一位信徒在背包上面寫著「拜託媽祖讓川普正常一點」，我一直提醒大家有機會把川普《交易的藝術》這本書拿出來讀一下，這是他年輕時代寫的書，他的交易四部曲，一是漫天喊價，讓對手驚嚇；二是在恐懼中逼令對手來談判；三是我的遊戲規則可以變來變去；四是在市場慌亂中得利我要的交易。

如果把這次川普對等關稅的戲法拿來比對一下，何嘗不是這樣的寫照！一是對等關稅一開始他端出來的稅率簡直令人嚇破膽，他對中國的叫板從兩次十％，再加三四％，然後一○四％、一四五％，最後二四五％，中國以牙還牙，最後定格在一二五％，最後中國說不跟了，原因是關稅稅率超過五○％，效益已經遞減，這場關稅戰像玩堆積木的遊戲，最後一定玩不下去，後來是川普先蹲下來，四月十二日川普宣布對七五個國家給予九○天豁免，要各國來談關稅，全球股市終於度過這個最驚悚的階段。

現在進入川普的第三個階段，遊戲規則可以變來變去，他頻頻說中國要和他談關稅，但中國否認，五月八日川普在自媒體透露對中國關稅稅率可能降到五○％，美國和英國談判達成協議，除汽車外，大多數商品將維持十％的基本稅率。川普也透露對友好國家會以十％為基準，英國特別送了美國一份大禮，將向波音採購一○○億美元飛機，而美國向英國進口的勞斯萊斯引擎完全免稅，這十分符合川普一貫的談判原則。

市場恐慌氣氛消失了

在與英國達成協議之後，川普隨即寫下：此時是買進股票的好機會，一切都會變得美好；他也預告未來幾天會有「震撼世界」的好消息。從對等關稅迄今，川普把全世界驚嚇一回，但大多數國家只換來虛驚一場，各國股市都又回到川普祭出對等關稅之前的位置，例如，ＶＩＸ最高來到六○．一三，現在是十八．五，市場恐慌氣氛消失了。

大多數國家的股市又回到對等關稅前的位置，像德國股市天價在二三四七五，現在來到二三四○八，已十分逼近歷史最高點，台股也從最低檔強升大約四千點，先前的恐慌情緒現在也紓解了不少，亞洲各國股市相對平穩，南韓四月還上漲三％以上，印度漲了近四％，可以看出這場關稅戰在川普驚嚇過後，慢慢回到比較正常的軌道。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2352期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【閃兵案最高交保】陳零九繳30萬沉默離開　全程交給律師擋 #陳零九 #藝人 #閃兵 #交保

推薦閱讀

快訊／明台產車險理賠準備金估算出包　挨罰900萬

快訊／明台產車險理賠準備金估算出包　挨罰900萬

明台產物於2024年10月30日向金管會通報任意汽車保險未決賠款準備金有遲估與短估之作業缺失重大偶發事件，經金管會調查發現該公司辦理任意汽車保險賠款預估、賠款準備金提存及重大偶發事件通報等作業，核有違反保險法相關規定情事，依保險法第171條之1第4項及第171條第1項規定，共計核處罰鍰900萬元整。

2025-05-15 16:43
台股重回2萬1　財長莊翠雲：國安基金7月前不退場

台股重回2萬1　財長莊翠雲：國安基金7月前不退場

受到川普關稅利空緩和下，台股近期回溫指數重新收復21000點整數關卡，不過財政部長莊翠雲今（15）日在立法院財委會表示，股市這幾天表現看起來不錯，但在市場不確定因素仍多下，國安基金7月前不會退場。

2025-05-15 11:58
立委爆新青安分行季配額僅4件　財長急喊「沒有直接下令」

立委爆新青安分行季配額僅4件　財長急喊「沒有直接下令」

新版青年安心成家（新青安）房貸承作、撥款件數急凍，立委賴惠員今（15）日爆料指公股行庫分行單季只能配到4千萬，相當於分行1季只能做4件金額約千萬元的房貸授信，財長莊翠雲說：「沒有，財政部沒有直接下令」會再了解行庫新青安授信狀況。

2025-05-15 11:20
長榮海運股價再創歷史新高　萬海站回百元關卡

長榮海運股價再創歷史新高　萬海站回百元關卡

美中貿易戰暫時休兵90天，雙方相互免去24％對等關稅，維持10%基準稅率，並各自取消91％反制性關稅，消息傳出後業界預期海運市場需求將湧現，激勵長榮海運（2603）股價再度創下新高，今（15）日早盤最高來到252元，漲幅逾3％，萬海航運（2615）股價也重回百元關卡，早盤最高報105元，漲幅逾6％，陽明海運（2609）則漲逾2％。

2025-05-15 09:57
AI妖股回神！美超微吞中東200億美元肥單　3天漲逾40%

AI妖股回神！美超微吞中東200億美元肥單　3天漲逾40%

美國AI大廠美超微（Super Micro）接獲沙烏地阿拉伯資料中心業者DataVolt價值逾200億美元大單，近期股價不斷走揚，至美國時間周三（台灣時間15日）收盤為止，本周3個交易日漲幅已逾40%。

2025-05-15 09:46
技嘉Q1財報亮麗股價強彈　外資：Q2更佳大幅調高目標價

技嘉Q1財報亮麗股價強彈　外資：Q2更佳大幅調高目標價

技嘉（2376）昨日公布第1季季報，每股賺4.65元，且第2季營運表現可望超越市場預估，激勵今日股價強彈逾2%，美系外資出具最新報告，上修今明年獲利預估，同時調高目標價由255元一口氣調高至350元 ，重申「加碼」評等。

2025-05-15 11:16
新募ETF責任制掀亂象　勞長洪申翰：已收到10多封檢舉

新募ETF責任制掀亂象　勞長洪申翰：已收到10多封檢舉

近日有證券從業人員在網路上發起「#終結IPO制度暴力」，號召一人一封信寄信到金管會、勞動部等陳情不當IPO責任額制度，金管會已證實有10家券商、9家投信和1家銀行遭到檢舉，勞動部長洪申翰今（15）日也透露，已收到10多封檢舉信函，將與金管會及地方政府溝通，研議可提供的協助。

2025-05-15 11:12
大車隊首季EPS2.15元創單季新高　APP用戶數續增為今年業績加分

大車隊首季EPS2.15元創單季新高　APP用戶數續增為今年業績加分

大車隊(2640)今年首季合併營收為7.73億元，年增5.95%；營業毛利3.71億元，年增6.73%，營業利益1.57億元，年增12.05%，稅前淨利1.27億元，年增10.95%，EPS2.15元，創單季新高，由於今年APP用戶數持續增加，估計全年業績會有更好表現 。

2025-05-15 16:56
0056配息發「20萬入帳」一半拿來繳稅！雙寶爸曝超狂本金

0056配息發「20萬入帳」一半拿來繳稅！雙寶爸曝超狂本金

台股ETF受投資人追捧，國人更從存股養老轉戰存ETF，近日不少人收到元大高股息（0056）配息，粉專「雙寶爸投資筆記」表示，14日凌晨就收到0056股息入帳，共有20萬元，打算將一半的錢拿去繳稅，剩下的錢繼續投入，他也透露，「上月配息是195張，約660萬」。

2025-05-15 16:43
群創營運交棒！楊弘文升總經理　楊柱祥專任睿生光電董事長

群創營運交棒！楊弘文升總經理　楊柱祥專任睿生光電董事長

群創光電（3481）今日公告，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接：由執行副總經理楊弘文升任總經理，全面負責營運管理；原總經理楊柱祥則專任睿生光電董事長及群創光電和基金會董事，未來將專注於生醫業布局與整合，持續為集團發展注入動能。

2025-05-15 16:42

讀者迴響

熱門新聞

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

AI妖股回神！美超微吞中東200億美元肥單　3天漲逾40%

半導體關稅恐重創台韓？　外媒曝「晶片風暴」正在醞釀

國人夯旅遊！星展銀行加碼超殺機票訂房優惠　月月刷卡追星最高回饋NT$9,000

快訊／明台產車險理賠準備金估算出包　挨罰900萬

月薪8萬、年終6個月「1原因想離職」！全場勸退

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領　新增1貼心服務

長榮海運股價再創歷史新高　萬海站回百元關卡

鄰近桃園、林口　下龜山親民價難敵限貸壓力房價跌1成

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366