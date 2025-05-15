謝金河：從財報選好股　川普、匯率衝擊已減弱

從四月二日對等關稅祭出迄今，川普主導了世界的變化，資本市場也到很大的影響，台灣經歷了四月七日開盤即收盤的震撼教育，從四月七日到四月九日，台股在這三天連續大跌，指數一度下探一七三○六．九七，這一天十％的重挫，幾乎讓投資人窒息崩潰。在最肅殺的四月九日下午，我坐上一輛自營計程車，運將心情很沈重，他說他很想拿把刀把川普殺了，原來他的股票被斷頭，天天賠掉幾十萬。

文／謝金河

對台灣的投資人來說，四月的川普對等關稅，五月又出現新台幣狂升的景象，五月二日、五日台幣一天升一元左右，新台幣的漲勢令人驚駭，第一時間總統及央行總裁都站上第一線安定人心。新台幣在短短幾天從三三．二七狂升到二九．五九，照理說，台幣升值是資金湧入、國家經濟強大的象徵，但在川普對等關稅下，美元被看跌，市場有計畫狙擊美元，台幣突現大升值，在亞洲鄰近國家貨幣相對穩定下，台幣單獨大升，這個現象當然不尋常，央行出面痛斥禿鷹危及金融市場後，新台幣暫時回穩在三○元上下。

川普的交易四部曲

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四月二日的川普對等關稅，五月上旬的新台幣強升，其實都跟基本面無關，只是市場消息面的變化。但是在市場最緊張的一刻，投資人情緒幾乎崩潰，這次白沙屯進香途中，有人PO出一張照片，有一位信徒在背包上面寫著「拜託媽祖讓川普正常一點」，我一直提醒大家有機會把川普《交易的藝術》這本書拿出來讀一下，這是他年輕時代寫的書，他的交易四部曲，一是漫天喊價，讓對手驚嚇；二是在恐懼中逼令對手來談判；三是我的遊戲規則可以變來變去；四是在市場慌亂中得利我要的交易。

如果把這次川普對等關稅的戲法拿來比對一下，何嘗不是這樣的寫照！一是對等關稅一開始他端出來的稅率簡直令人嚇破膽，他對中國的叫板從兩次十％，再加三四％，然後一○四％、一四五％，最後二四五％，中國以牙還牙，最後定格在一二五％，最後中國說不跟了，原因是關稅稅率超過五○％，效益已經遞減，這場關稅戰像玩堆積木的遊戲，最後一定玩不下去，後來是川普先蹲下來，四月十二日川普宣布對七五個國家給予九○天豁免，要各國來談關稅，全球股市終於度過這個最驚悚的階段。

現在進入川普的第三個階段，遊戲規則可以變來變去，他頻頻說中國要和他談關稅，但中國否認，五月八日川普在自媒體透露對中國關稅稅率可能降到五○％，美國和英國談判達成協議，除汽車外，大多數商品將維持十％的基本稅率。川普也透露對友好國家會以十％為基準，英國特別送了美國一份大禮，將向波音採購一○○億美元飛機，而美國向英國進口的勞斯萊斯引擎完全免稅，這十分符合川普一貫的談判原則。

市場恐慌氣氛消失了

在與英國達成協議之後，川普隨即寫下：此時是買進股票的好機會，一切都會變得美好；他也預告未來幾天會有「震撼世界」的好消息。從對等關稅迄今，川普把全世界驚嚇一回，但大多數國家只換來虛驚一場，各國股市都又回到川普祭出對等關稅之前的位置，例如，ＶＩＸ最高來到六○．一三，現在是十八．五，市場恐慌氣氛消失了。

大多數國家的股市又回到對等關稅前的位置，像德國股市天價在二三四七五，現在來到二三四○八，已十分逼近歷史最高點，台股也從最低檔強升大約四千點，先前的恐慌情緒現在也紓解了不少，亞洲各國股市相對平穩，南韓四月還上漲三％以上，印度漲了近四％，可以看出這場關稅戰在川普驚嚇過後，慢慢回到比較正常的軌道。（全文未完）

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