營收好股不畏四月關稅逆風　台積電營收再攀巔峰

川普政府關稅豁免期效應帶動提前拉貨潮，上市櫃公司四月營收繳出亮眼表現，加上ＡＩ產業鏈持續擴張，為台灣經濟注入強勁動能。

文／周佳蓉

在川普政府關稅政策的九○天豁免期效應下，企業紛紛提前拉貨布局，推動台股四月營收創下四．○六兆元的亮眼歷史成績，盤點上市櫃公司中，有七二家公司在四月同步創營收新高，而四月開始美國商務部開始依據《美國貿易擴張法》二三二條款展開調查，為期二一天的意見徵詢已結束，陸續公布調查結果，台灣出口美國的鋼鋁、汽車及零組件、半導體晶片、藥品都在這次的調查範圍之中，也為未來增添關稅調整的變數。

儘管如此，國泰投信董事長張錫認為，隨著近期美中關稅談判出現階段性進展：「最大恐慌已過」，他指出台灣企業憑藉技術優勢與產業不可替代性，具備較強的成本轉嫁能力，能有效緩解關稅壓力；富邦投顧則觀察，美中談判未再加深歧見，有利於美國ＧＤＰ第二季回復成長，且相關稅率下修有利消費需求，對台灣半導體供應鏈屬於正向，面對台幣升值及關稅不確定性，具備穩健基本面的企業仍將持續成為市場焦點，展現台股韌性與成長潛力。

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ＡＩ伺服器大廠令人驚艷

以護國神山台積電為例，儘管面臨匯率逆風，四月中旬的法說會，預估第二季美元營收將達二八四～二九二億美元，以美元兌台幣三二．五元推算，約為九二三○至九四九○億台幣，雖然台幣大幅升值將影響營收、獲利，但公司至今仍未傳出有任何修正第二季與全年展望的規劃，ＡＩ需求持續強勁成長下，全年預估美元營收將有近中間雙位數成長（二四％～二六％）。台積電四月營收以月增二二．二％、年增四八．一％，再次站上三千億元大關，並締歷史新高紀錄，累計前四月合併營收達一．一八兆元，年增四三．五％，針對匯率影響，公司預估台幣每升值一％，約影響營益率○．四％。

盤點四月營收金額的前段班，台積電、ＩＣ通路的文曄、技嘉、微星、網通股智邦、國巨均在榜單之中，且單月營收都有破百億元的實力，前四月合併營收中，以ＡＩ伺服器大廠廣達、緯穎表現最突出，累計年增率分別高達七九．五五％、一五五．九八％， 牧德、華擎、神達、川湖等也超過翻倍成長。

目前輝達兩款高階ＡＩ晶片正在如火如荼的生產製造當中，隨著GB200和GB300開始放量，相關零組件、耗材供應也進入出貨的第一個高峰期，業者預計第二季營收可望更優於首季，GB200相關雖然第一季出貨不多，仍將逐季成長當中，惟市場浮現眾多下修聲音，GB300則預計第四季開始小量出貨，量產時程未變。

代工三強前四月營收創高

外資大摩分析，廣達四月GB200出貨量高達三○○～四○○櫃，優於三月一五○櫃，展現在ＡＩ伺服器高度的參與程度；緯創四月約出貨一八○○～二七○○片compute trays，相當於一○○～一五○櫃GB200機櫃，公司從ＡＩ零組件切入ＡＩ系統產品，並透過品牌客戶開始接觸雲端服務大廠，營收表現也隨著伺服器業務成長連續三個月站上千億元大關；緯穎第一季營收成長主要受惠於ASIC的伺服器需求暢旺以及提前拉貨效應，四月營收雖然受到前一個月的季底拉貨墊高基期，較三月月減二六％至六三八．○二億元，累計前四月營收仍高達一．五倍增幅。緯穎為AWS ASIC伺服器主要供應商，也是Meta、Microsoft的主要ＯＤＭ供應商，加上有高達七成的產能位於墨西哥，可望持續享有美墨加協定（USMCA）的保障。（全文未完）

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