台積電千元得而復失！跌6元至993　台股收跌52點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開低走低，加權指數終場下跌52.62點，以21730.25點作收，跌幅0.24％，成交量3408.35億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌6.22點開出，指數開低走低，盤中最高達21821.01點，最低21674.32點，終場收在21730.25點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到993元，跌幅0.6％；鴻海（2317）下跌3.5元至159.5元；聯發科（2454）上漲10元至1370元；廣達（2382）上漲1元來到277.5元；長榮（2603）上漲3元至245.5元。

今天漲幅前5名個股為漢唐（2404）上漲46元，漲幅9.94％；鴻碩（3092）上漲2元，漲幅9.93％；合機（1618）上漲4.45元，漲幅9.92％；聯策（6658）上漲7.6元，漲幅9.92％；鴻名（3021）上漲1.75元，漲幅9.89％。

跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌1.5元，跌幅9.4％；中鼎（9933）下跌1.75元，跌幅6.02％；訊芯-KY（6451）下跌9元，跌幅6％；冠西電（2466）下跌5.2元，跌幅5.9％；仁寶（2324）下跌1.65元，跌幅5.78％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 漢唐（2404） 509.0 ▲46.0 ▲9.94％ 鴻碩（3092） 22.15 ▲2.0 ▲9.93％ 合機（1618） 49.3 ▲4.45 ▲9.92％ 聯策（6658） 84.2 ▲7.6 ▲9.92％ 鴻名（3021） 19.45 ▲1.75 ▲9.89％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 14.45 ▼1.5 ▼9.4％ 中鼎（9933） 27.3 ▼1.75 ▼6.02％ 訊芯-KY（6451） 141.0 ▼9.0 ▼6.0％ 冠西電（2466） 82.9 ▼5.2 ▼5.9％ 仁寶（2324） 26.9 ▼1.65 ▼5.78％

資料來源：證交所