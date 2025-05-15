台積電千元得而復失！跌6元至993　台股收跌52點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開低走低，加權指數終場下跌52.62點，以21730.25點作收，跌幅0.24％，成交量3408.35億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌6.22點開出，指數開低走低，盤中最高達21821.01點，最低21674.32點，終場收在21730.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到993元，跌幅0.6％；鴻海（2317）下跌3.5元至159.5元；聯發科（2454）上漲10元至1370元；廣達（2382）上漲1元來到277.5元；長榮（2603）上漲3元至245.5元。
今天漲幅前5名個股為漢唐（2404）上漲46元，漲幅9.94％；鴻碩（3092）上漲2元，漲幅9.93％；合機（1618）上漲4.45元，漲幅9.92％；聯策（6658）上漲7.6元，漲幅9.92％；鴻名（3021）上漲1.75元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌1.5元，跌幅9.4％；中鼎（9933）下跌1.75元，跌幅6.02％；訊芯-KY（6451）下跌9元，跌幅6％；冠西電（2466）下跌5.2元，跌幅5.9％；仁寶（2324）下跌1.65元，跌幅5.78％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|漢唐（2404）
|509.0
|▲46.0
|▲9.94％
|鴻碩（3092）
|22.15
|▲2.0
|▲9.93％
|合機（1618）
|49.3
|▲4.45
|▲9.92％
|聯策（6658）
|84.2
|▲7.6
|▲9.92％
|鴻名（3021）
|19.45
|▲1.75
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|14.45
|▼1.5
|▼9.4％
|中鼎（9933）
|27.3
|▼1.75
|▼6.02％
|訊芯-KY（6451）
|141.0
|▼9.0
|▼6.0％
|冠西電（2466）
|82.9
|▼5.2
|▼5.9％
|仁寶（2324）
|26.9
|▼1.65
|▼5.78％
資料來源：證交所
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