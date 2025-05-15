貿協集多年資源為企業打造創新基地　TAI-ONE SPACE智能共享辦公室

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室擁有超過1200坪單樓層空間，包含私人辦公室、專屬與自由辦公桌、會議室、共享餐吧等，是少見規模與資源兼具的共享辦公室。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

外貿協會長期以深厚的國際貿易資源及經驗，致力於協助台灣企業拓展海內外市場，並在台灣營運世貿1館、南港展覽館等國際級會展場館，掌握國際趨勢並打造商務交流平台，今年6月將於世貿1館2樓推出全新智能共享辦公室品牌「TAI-ONE SPACE」，位於信義區精華地段、座落國際級會展場館內、全台唯一單層超過千坪的共享辦公室。

該辦公室整合貿協全方位資源為後盾，期待為中小企業、新創團隊、數位遊牧等工作者提供創新基地。品牌上線之際，特別邀請貿協董事長黃志芳，透過訪談影片做介紹。

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在全球共享經濟與商務發展趨勢下，從共享交通、共享住宿到共享辦公空間，已融入日常生活，共享經濟的優勢在於「以租代買」、「分享分租」的新消費模式，對於新創團隊、數位遊牧者來說，能專注在事業發展，以更靈活的方式獲取資源，不再需要一次性投入龐大資本購置辦公空間，更減少辦公室的瑣事。

▲TAI-ONE SPACE智能共享辦公室品牌正式發表，由主持人劉傑中(左)訪問外貿協會董事長黃志芳(右)，分享 TAI-ONE SPACE 的品牌理念。(圖／貿協提供)

黃志芳表示：「世貿1館在大眾的第一印象是展覽，但其實世貿1館的2樓到7樓從1986年開始就有上千家國內外公司進駐，早已是一個完整的商業生態圈，今年順應趨勢打造了新品牌 『TAI-ONE SPACE智能共享辦公室』，期待吸引更多公司進駐，注入更多的創新活力。」

貿協在國際級會展場館內打造TAI-ONE SPACE，品牌定位為具有國際高度與在地連結的新工作場域，不僅提供一個辦公的地方，而是有更多的商業連結和機會，打造一個結合新創基地和跨產業交流的平台，如同世貿1館本身的價值一樣。

並結合貿協的資源，打造一個支持性強的環境，為進駐會員們提供外館支援、拓銷商展、專業培訓等服務，以大帶小的方式邁向國際，促進不同產業之間的交流與合作，創造更多商機和發展機會，帶領每個團隊有無限可能的發展。

TAI-ONE SPACE音同「Taiwan」，強調在地緊密連結，也代表TAITRA的TAI，而ONE則是追求卓越、身為業界領航者的使命，地點位於世貿1館，也代表著貿協的第一個共享辦公室，SPACE代表著空間串連，不僅是共享辦公室，更是貿協整合資源、推動臺灣對外貿易的重要據點，這裡不只是辦公室，更是新創的起點，展現國際、領航、鏈結的三大價值。

品牌標語以「LET'S CONNECT HERE」，強調身處文化與經濟全球化的時代，掌握變動中的精準定位與新契機尤為重要，邀請企業來到這裡共享、共創Let’s connect here!一起探索新的契機！

在空間設計方面，TAI-ONE SPACE擁有超過1200坪單層開放空間，共有323席座位，是目前國內少見單一樓層最大規模的共享辦公室。空間品項完整，包含私人辦公室、專屬辦公桌、自由辦公桌、會議室等，並設置如電話亭、沙發休憩區、共享餐吧等大面積公共空間。整體規劃以「開放、彈性、共享」為核心理念，鼓勵使用者在各個角落激盪創意與合作。

TAI-ONE SPACE智能共享辦公室邀請不同規模、不同發展階段的企業進駐，不論是剛起步的新創團隊，或是已經發展穩定的企業，都可以在這個空間裡互相交流、碰撞想法，甚至找到合作的機會，從「One」變成「TOP 1」。TAI-ONE SPACE即將於2025年6月17日正式開幕，目前已開放線上預約參觀，詳情可洽TAI-ONE SPACE品牌官方社群。