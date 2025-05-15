2024上市公司稅後淨利近3兆　投信法人：支撐高息股抗震特性

▲2024年上市公司稅後淨利近3兆，支持配息活水。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美中關稅戰暫緩90天的樂觀情緒影響，股市應聲強彈，而台股又因匯率升值吸引外資加大購買力道，隨下週台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，台股有望再迎「仁來瘋」。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，台灣上市公司2024年稅後淨利近3兆元，創下近十年第三高紀錄，加上股東會旺季即將來臨，現金股利值得期待，高息股在2025年面對川普關稅言論時，抗震特性相當明顯。而隨生成式AI推動新一輪科技創新，預期將如同過往智慧型手機、5G及雲端等重大科技突破，持續驅動台灣關鍵供應鏈升級，進而帶動台股長期上行動能。

台股已收復川普對等關稅跳空缺口，市場依然要關注美國總統川普動向，川普聲稱每日可從關稅收入20億美元，但除目前10%普遍關稅外，後續關稅範圍及幅度不確定性較大，仍須觀察關稅收入是否能夠支應美國國內的減稅支出，未來仍可能有波動。

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梁恩溢說明，國泰台灣高股息基金截至4/30持有產業類別包括電子股76.1%、傳產股13.7%、金融股4.2%，主要成分股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、順達（3211）、華碩（2357）、健策（3653）等具備產業護城河優勢、現金流穩健的公司。川普如今雖然態度有所鬆動，但「狂人」作風也讓後續不確定性仍然存在，提醒投資人「別讓短期波動嚇跑了你的理財目標」，今年上半年投資不宜躁進，可持續定期定額累積單位數，較能安心度過震盪期。