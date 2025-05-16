北市房屋稅新稅單曝光　延後繳款拉到7／4

▲報稅示意照，非指當事人或個案。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

烏龍房屋稅單引爆爭議，台北市稅捐稽徵處證實有逾5萬件房屋稅稅單算錯，緊急校正回歸，民拿到整批「校正回歸」的新版稅單，發覺繳稅截止日期大幅拉長至7月4日，但已繳款者發現，「繳出去的錢無法立即退回」，後續退稅流程沒有想像中簡單。

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▲▼台北市新版房屋稅稅單。（圖／讀者提供，下同）

民眾A先生向《ETtoday新聞雲》爆料，他一向相信國家開出的稅單，「收到單子叫我繳多少我就繳了」想不到才繳完錢沒兩天就得到「新版」房屋稅單，雖然他自己住的房子不大，一個停車位算錯差100元，想要沖回已繳納稅款重繳稅，但稅捐處對退稅時間和方法說得不清不楚讓人火大。

▲▼兩版不同房屋稅單。

A先生指出，房子在妻子名下，但愛妻心切的他樂於刷卡繳房屋稅，想不到退稅重繳產生麻煩「我跟承辦說，這樣不合理，要主管來談才改口只要提供刷卡證明就可沖退。」另外對退稅的流程，稅捐處網站資料不清楚，現場稅務人員也說得很模糊，不知該怎麼辦才對。

▲台北市新版房屋稅稅單。

台北市稅捐處表示，房屋稅溢繳，經完成退稅資料釐正及抵繳欠稅後，直撥退稅約25天內可收到退稅款，但由於退稅支票須要人工開票，約30天內可收到退稅支票。以上退稅款均加計利息退還。

另有基層稅務人員指出，如果收到新版稅單，確定新版稅單應繳納金額較低，不必再繳稅，可到台北市稅捐處官網退稅服務專區中，填寫「直撥退稅帳戶線上回復」（https://tpctax.gov.taipei/cp.aspx?n=EA25E6BFB440EA51）；另外，房屋稅雖然有會有「代繳」行為，但實務退稅仍會以房屋稅納稅義務人為主，未必是實際繳稅人，民眾收到退稅款後可再轉給實際繳稅者。

立委李彥秀15日也在立法院財委會上詢問房屋稅爭議，財政部長莊翠雲表示，問題徵結在「全國總歸戶」制度勾稽上，已發現問題函覆，寬緩期限有人到6月2日前設籍登記即可，並會在報稅後做全面檢討。

莊翠雲說：「以台北市為例，他們已經在重新開稅單，第一張稅單錯的不要交，收第2張再交就好。」

莊翠雲表示，她知道新北市有些社區發生類似狀況，但既然都屬同一戶權狀，不應有兩套標準。目前已知新北市會重新開單寄給民眾，並重新計算繳費期限。另外，財政部會主動發出函釋給地方政府，若有相同狀況都採一致標準，希望重新寄稅單。

立委黃珊珊表示，戶籍設立除了自住以外，還有學區、選舉、社福等考量，地價稅用自用住宅，但房屋稅被列為非自住，造成錯亂。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，過去房屋稅徵納以實際用途去課稅，可能有些例外的，例如設籍外島、學區全戶設籍等，實務上就會出現沒設籍也沒出租，但名下又只有一間房子的狀況，為了避免濫殺無辜在課徵上彈性較大。