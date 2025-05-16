ETF新戰局！主動式vs.平衡型ETF　如何聰明挑選不踩雷？

▲主動式ETF陸續掛牌上市。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

記者張家瑋／綜合報導

台灣ETF市場近年熱度不減，今年更有兩種全新型態商品加入戰局，掀起一波討論熱潮。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一集中，帶大家認識「主動式ETF」與「被動式多資產ETF」（也稱平衡型ETF），解析這些新面孔和傳統ETF到底差異，以及適合的投資族群。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂「主動式ETF」與「被動式多資產ETF」。

主持人強尼與海晴指出，代碼尾碼為「A」的新ETF，正是今年全新推出的「主動式ETF」，不同於以往「被動式ETF」單純追蹤指數、以機械方式操作，「主動式ETF」則由基金經理人主動選股與靈活調整投資組合，目標是力拚超越大盤表現。這類ETF結合主動型基金的策略與ETF的操作便利，但同時風險與成本也相對較高，較適合具備一定市場判斷力的投資人參與。

目前市場已有三檔主動式ETF掛牌交易，包括台灣首檔主動式ETF「00980A 野村臺灣智慧優選」、本土投信代表「00981A 統一台股增長」及「00982A 群益台灣精選強棒」。值得一提的是，根據規定，主動式ETF需每日揭露持股明細，資訊透明，有助投資人掌握經理人操作方向。

▲被動式多資產ETF持有資產同時包含股票及債券，又稱「平衡型ETF」。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

除了主動式ETF，今年另一大亮點是「被動式多資產ETF」，其代碼尾碼為「T」，簡稱多以「平衡」開頭。這類產品仍以追蹤指數為主，但不再僅鎖定股票，而是同時納入股票與債券資產，協助投資人一檔搞定資產分散與風險平衡。例如即將上市的「平衡凱基美國Top」，就規劃將七成資金配置於美國大型科技股，另外三成投資於美國公債上，達到實現穩健配置目的。

主持人強尼與海晴提醒，主動式ETF的績效高度依賴經理人操盤功力，潛在報酬與風險並存；而平衡型ETF則較適合希望穩健布局、或不熟悉資產配置的新手投資人。面對越來越多元的ETF商品，投資人應充分了解產品特性、費用與風險屬性，找到最適合自己的工具。