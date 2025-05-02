婚前必修課！夫妻財產3種制度　怎麼選才能保障權益？

▲依據台灣現行法律，夫妻財產制度有3種。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張家瑋／綜合報導

現代人越來越重視理財規劃，不少網友戲稱「結婚是第二次投胎」，反映出婚姻對財務狀況的重要影響。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一集中，分享了台灣現行的三種夫妻財產制度，並解析不同制度對財產分配與婚後經濟管理的影響。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂台灣夫妻財產制度。

主持人強尼與海晴在節目中指出，依據台灣現行法律，夫妻財產制度有三種，分別是「法定財產制」、「分別財產制」與「共同財產制」。每種制度各有不同的財產歸屬方式、管理權限及債務責任規範。

其中，「法定財產制」為預設選項，也是目前最普遍的制度，婚前與婚後財產皆由各自持有與管理，若婚姻關係終止，則雙方可依「剩餘財產分配」原則，將婚後財產扣除債務後的差額平均分配，以達到公平概念。

若希望財產完全獨立運作，則可選擇「分別財產制」，雙方不僅財產各自歸屬，離婚時亦不涉及分配。最後則是「共同財產制」，夫妻婚後的所得與財產視為共有，處分須雙方同意，離婚時平均分配，較適合共同創業或經營家庭事業的夫妻。

▲「夫妻財產制度」如何選才能保障權益？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

主持人最後也提醒，選擇適合的財產制度前，應與另一半充分溝通，不應避談金錢話題，避免「談錢傷感情，卻因不談錢傷婚姻」的情況發生。此外，即使結婚時已選定財產制度，若日後想變更財產制度，仍可透過法院申請夫妻財產制契約登記，非一次決定終身。