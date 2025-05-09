離婚7成源自財務爭執！愛情裡的錢該怎麼談　透明溝通是關係長久的關鍵

▲金錢問題常是戀愛中最致命的導火線。（圖／Unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

戀愛中的金錢問題，往往是情侶間最難以啟齒、卻又致命的導火線。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一集中，探討情侶之間的財務地雷，指出「談錢傷感情」其實並非迷思，而是影響感情穩定度的重要關鍵。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享情侶間的財務雷區。

主持人強尼與海晴分享，許多人在熱戀期會無限包容對方，金錢問題常被情侶忽略，但其實是重大衝突來源。節目中提到，超過七成的離婚案件，都涉及了財務爭執，而情侶間若出現AA制分歧、消費觀念不合，或單方面過度付出，都可能導致感情逐漸失衡。

▲超過七成的離婚都與財務爭執密切相關。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

節目中也舉例了幾種常見的戀愛財務地雷型態，包括「寄生伴侶型」、「控制型財務暴君」與「空談夢想型」。這些類型的人可能經常向對方伸手要錢、限制對方的財務自由，甚至用情緒勒索來掩飾自己的財務不負責任行為。

主持人強尼與海晴提醒，若交往期間從未討論過金錢問題，或其中一方對自己的財務狀況過於神秘，這可能會是成為關係中的隱憂。戀愛中的財務話題，應該是一個開放的討論領域，而非禁忌，這不僅有助於建立信任，還能為雙方共同的未來建立信任與長遠規劃的重要基礎。