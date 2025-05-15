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超狂！半導體大廠矽品打造「獨立智慧電廠」　不怕停電了

▲▼矽品。（圖／矽品提供）

▲矽品與能源專家眾騰寶合作，打造自主性電廠。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

半導體封測大廠矽品精密與能源專家眾騰寶公司合作改造工廠，眾騰寶執行儲能系統設置規劃，使矽品成為集團儲能的示範案場，今年12月上線使用後，將是全台首創「獨立自主性智慧電廠」的廠房，能減少廠區對台電依賴並達成自主調度，減少停電損失。

矽品精密指出，長期以來重視綠能管理，持續為廠房與產線提升能源使用效率達到最佳運轉，投資綠電方面，於2024年攜手睿禾控股打造全台首例綠電回購轉供專案，建置1MW太陽能發電系統。

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▲矽品精密陳汶錡副總（左）與眾騰寶許博涵董事長（右）。（圖／矽品提供）

▲矽品精密陳汶錡副總（左）與眾騰寶許博涵董事長（右）今代表雙方簽約。（圖／矽品提供）

此次與眾騰寶合作建構「全台首例儲能訂閱制」，2025年上線後，不僅能抗停電、賺價差、避免超約、優化電力品質，更將成為進軍虛擬電廠的關鍵拼圖。此次將建置20座儲能櫃與2套功率調節系統，矽品精密只需選擇所需功能使用者付費，零出資即可獲得備援電力、削峰填谷及優化電力效益，降低因電力中斷或電網不穩所造成的損失。

矽品說，建置微電網之目的在於提高能源自給自足、確保供電穩定性、降低用電成本及環保減碳，局部性獨立供電系統能平衡供需、確保區域供電之穩定性與自主性，進而對廠房能源及用電達到決定性優勢。該設備可作為緊急備用電源，亦可透過儲能系統避免罰款、優化電力品質與穩定台電電網，並藉由尖離峰價差達成電價削峰填谷，降低用電成本。

矽品精密表示，近年來新廠建設即導入節能、節水與廢棄物減量措施，積極規劃取得綠建築與清潔生產雙認證，將透過製程改善、再生能源應用與綠電投資等多方面，持續朝向永續發展目標邁進

關鍵字： 矽品精密電廠智慧電廠停電

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