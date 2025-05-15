快訊／美股三大指數低開　輝達跌1.13%、特斯拉跌2.24%

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／視覺中國CFP）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股於5月15日周四開盤表現疲弱，三大指數全面下跌。道瓊工業指數下跌223.90點，跌幅達0.53%，報41827.16點；標普500指數下滑21.58點，跌幅0.37%，報5871.00點；納斯達克綜合指數則跌128.02點，跌幅0.67%，報19018.79點。
截至台灣時間15日深夜10時23分，美股三大指數收盤表現各異。道瓊工業指數微幅上漲97.22點，達41953.84點，漲幅為0.23%；標普500指數上揚14.27點，收於5878.31點，漲幅0.24%；納斯達克綜合指數則表現較為突出，攀升118.57點，來到19028.24點，漲幅0.62%。
個股方面，科技類股走勢分化。蘋果（AAPL）股價下跌1.920美元，跌幅0.904%，收於210.410美元；台積電ADR也出現回檔，股價下挫1.74美元，跌幅0.893%，收在193.02美元。相較之下，微軟（MSFT）逆勢上漲2.07美元，漲幅0.458%，報454.18美元。
其他知名科技股中，輝達（NVDA）下跌1.53美元，跌幅1.13%，來到133.81美元；特斯拉（TSLA）股價跌7.79美元，跌幅達2.241%，收於339.89美元；谷歌母公司Alphabet（GOOGL）股價下滑1.085美元，跌幅為0.656%，報164.285美元。
此外，英特爾（INTC）股價小幅微跌0.075美元，跌幅0.349%，至21.445美元；網飛（NFLX）股價表現亮眼，上漲7.570美元，漲幅0.658%，來到1158.56美元。
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