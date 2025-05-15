大同遭公共工程委員會停權3年　公司認違比例原則將尋行政救濟

▲大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟 ／綜合報導

大同（2371）今日晚間發布重大訊息表示，公司今日收到行政院公共工程委員會申訴審議判斷書，認為對於公司於民國98年承接之內政部移民署「外網安全節能終端設備購置案」、民國99年承接之「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」兩標案構成政府採購法第101條第1項第6款之事由，予以停權3年，將刊登政府採購公報。大同認為，該二標案公司早已驗收結案，未存在其他履約爭議。大同公司主張移民署處分違反比例原則，將循過往成功案例尋求行政救濟，以維護公司及股東權益。

大同表示，公司營運能力正常穩定，此停權處分僅影響電力事業群投標公共領域之權利。本公司將加強民營業務拓展及大力發展海外市場與轉投資業務，目前營運及財務一切正常。大同公司在手訂單逾210億，訂單能見度至2027年。

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大同也強調，未來將運用集團多產業發展優勢，持續增加美、日、中東、泰、越等既有生產與銷售據點持續開拓外銷市場，並調整接單策略以代工、機電工程承攬方式拓展內銷民間接單，並尋求異業或同業間之策略聯盟及購併機會，擴大營運及利基，集團內部資源豐沛，事業多元，評估本案對集團財務、業務影響於控制內。

大同指出電力為經濟發展的火車頭，公司日前甫與安侯建業聯合會計師事務所KPMG完成簽約，KPMG業已提供美國在地投資標的，雙方將密切配合加速美國策略性投資計畫，該計畫涵蓋兩層面，第一為尋求美國在地製造夥伴、第二是美洲區域銷售通路公司策略性合作。本公司相信該事件為一大轉機，將利用此機會於美洲建立完整供應鏈與市場，大力發展海外市場。