嘉泥通過配息0.55元　沖繩飯店住房率破9成、平均房價再創高

▲嘉泥總經理王立心。（圖／嘉泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

嘉泥（1103）於今（16）日召開股東會，董事長張剛綸於會中報告指出，嘉泥近5年營收持續穩定成長，2024年合併營收為29.85億元，年增2.5％，創歷史新高；稅後淨利為3.2億元，EPS為0.48元，並通過配發現金股利0.55元。

嘉泥總經理王立心表示，面對全球政經高度不確定性與氣候變遷挑戰，公司積極透過策略投資與營運調整，朝向「4321營收結構目標」前進，未來水泥事業營收佔比為40%、旅宿服務佔30%、裝卸倉儲事業佔20%、資產管理事業佔10%；其中，旅宿2大服務類型「觀光旅館」與「健康照護」各具角色定位，前者為整體營收擴張提供強力支持，後者則穩定布局，為未來發展奠定長期基礎。

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王立心指出，旅宿服務事業全年營收突破8億元，年增12%，核心品牌「HOTEL COLLECTIVE」沖繩持續穩居市場領先地位，2024年平均住房率超過8成，今年Q1住房率更突破9成，整體RevPAR（每間可銷售客房收入）躍居那霸市區飯店第一。

董事長張剛綸也透露，未來仍持續看好沖繩國際旅客的成長動能，並對嘉新COLLECTIVE飯店營運及營收深具信心，但無論是貿易戰，還是服務業人力薪資的提升，或者人力不足，都為營運帶來很多壓力，特別是營建成本的大幅增長，也是必須持續關注的風險，這也體現出當初嘉新在豐崎飯店開發時程的展延是正確的選擇，有更多時間來研議如何降低開發案的整體風險。

張剛綸表示，在日圓貶值與報復性出國潮帶動下，當地住房率屢創新高。他透露，目前房價仍具調漲空間，「高住房率不代表不能漲價，與其滿房降價，不如空一點、但單價拉高，對經營更有利。」

沖繩北部即將動工的大型主題樂園也被視為旅宿利多，但張剛綸認為其實屬「間接利好」，因交通距離長，真正關鍵仍在整體體驗與價格帶的提升，「我們不靠削價競爭，而是靠服務升級、設施整合來撐出價格，這才是永續經營的方向。」

另張剛綸提到，健康照護事業也迎來關鍵成長里程碑，以五星級飯店規格打造的「人之初產後護理之家」，自2017年營運至今已陪伴2,530個家庭、照護2,679位新生寶寶，今年正式啟動台中館籌設計畫，預計於2026年開幕。