中國長債殖利率走跌　謝金河：重蹈日本失落三十訊號亮起

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美中互降關稅換取90天緩衝期，美國總統川普隨即展開中東行，財信傳媒董事長謝金河以「通縮的棒子正交到中國手上」為題撰文，以日本30年期公債殖利率與中國30年公債殖利率對一比較，他認為，日本的30年公債殖利率超過中國，這是重要訊號，如果10年債也追過中國，這個訊號就很明確了，最能彰顯這個現象的是香港負資產的情況正在惡化，這是日本失落30年最顯著的現象。

以下為謝金河臉書的全文：

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今天金融市場出現一個醒目的數據，除了川普中東行，造成油價下跌，日本的卅年期公債殖利率到2.975%，這是2000年以來最高，10年債殖利率也到1.471%。日本陷入泡沫經濟失落的時代，10年債殖利率有很長的時間是負數，30年債殖利率最低只有0.27%，如今隨著日本銀行升息，日本長債殖利率逐漸走高，現在看起來正準備把棒子交給中國！

這次為了因應川普的關稅戰，人行宣布10項寬鬆貨幣政策，包括降準兩碼，人行的降息，降準動作不知道多少次了，而這正是日本1989年泡沫經濟後最熟練的動作。日本的卅年期公債殖利率在1990年前後一度超過8%，後來降到接近零，最近又跑回將近3%。

現在中國30年期公債殖利率一直降到1.884，和日本的利差超過1%。10年債在1.68%，和日本的1.471%相去不遠。最近川普預告會給大家一個震撼世界的大消息，川普甚至預告中國經濟快崩潰，原來是美中關稅達成協議。

日本的卅年債殖利率超過中國，這是重要訊號，如果10年債也追過中國，這個通訊訊號就很明確了。最能彰顯這個現象的是香港負資產的情況正在惡化。這是日本失落30年最顯著的現象。

最近有人拿廣場恊議來嚇台灣，暗示新台幣會瘋狂升值，其實仔細看，美國10年債殖利率在4.5%上下，30年在4.892%，美債和全球各國公債殖利率仍有很大的利差，中國賣掉美債，還能買什麼？

最近金價從3500美元跌回3200美元，美元指數又站在100以上，都告訴大家，美元資產沒有大家想像那麼脆弱！這次美中達成協議，中國經濟基本面的問題也將浮現！

