行員涉詐遭搜索　金管會：一銀已通報重大偶發5／26日前繳交報告

▲金管會接獲一銀通報重大偶發事件。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

又見公股內神通外鬼涉詐，第一金（2892）於今（16）日代子公司第一銀公告有關警察機關至該行分行對員工進行搜索調查，而金管會也證實，已收到一銀的重大偶發事件通報，依規定一銀必須在重偶發布的次日起7個營業日內函報、最慢5月26日前要交詳細報告。

銀行行員涉嫌與詐團勾結層出不窮，台灣銀行夫妻檔自組詐騙集團的案件，該案透過虛擬貨幣將贓款洗錢共逾1億元、有上百人受騙，2025年3月金管會依違反內稽內控辦法開罰2200萬元罰鍰，如今又出現公股行庫行員涉詐事件。

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一銀行員涉詐進入司法調查階段，金管會對案情無法表示意見。金管會指出，金融機構應善盡社會責任、配合政府政策，全力由內而外防阻詐騙案件，並且保護客戶資產安全，因此對於金融機構行員涉及與詐騙集團共謀事件高度重視，並加重對金融機構裁罰額度。

第一金所發出4大聲明：一、第一銀行行員於5月15日配合警察機關搜索調查及約談；二、第一銀行強調，本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響；三、第一銀行表示，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件；四、第一銀行對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。

