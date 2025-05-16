台幣急速升值　惠譽將5壽險列負向評等觀察名單

▲惠譽將國壽、富邦、南山等5家壽險列負向評等觀察名單。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

惠譽國際信用評等公司已將五家台灣人壽保險公司的保險公司財務實力（IFS）評等列入負向評等觀察（RWN）名單，這五家受到影響的公司分别是國泰人壽、富邦人壽和凱基人壽，其IFS評等皆為A；南山人壽其IFS評等為A-；以及台灣人壽其IFS評等為評等為BBB+。

評等列入負向評等觀察名單是基於，在新台幣對美元大幅升值後，上述保險公司的資本水準與收益，以及其業務風險狀況的風險增加，5月初，新台幣匯率在兩天內飆升8%，外匯避險成本亦已飆升，且新台幣進一步升值的可能性仍然存在，台灣壽險公司因持有大量美元固定收益資產且較小新台幣部位而受到負面影響，並面臨新台幣進一步升值的風險。

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惠譽預期在未來3至6個月內解除評等觀察狀態，主要考慮因素將包括惠譽更新其關於台灣壽險業未來對新台幣對美元匯率波動曝險的預期，尤其是考慮到目前的貿易和經濟環境，壽險公司為應對此等波動帶來的風險而可能採取的策略，以及其資本水準和收益狀況隨之產生的變動。

惠譽認為，台灣壽險公司相當大部份的新台幣負債投資於美元資產，由此形成了嚴重的幣別錯配，儘管保險公司已對大部分資產負債表錯配進行避險，但惠譽認為此策略將因避險成本激增而受壓，且未避險部位仍會使前述保險公司面臨貨幣大幅波動曝險，儘管惠譽尚未觀察到解約率上升，這對前述保險公司的信用體質仍構成風險。

根據惠譽目前的分析，上述保險公司有充足的資本緩衝來承受自2025年初起新台幣對美元升值10%，且不會觸及惠譽全球Prism資本模型評分其評等調降敏感性閾值的觸發條件，儘管如此，資本適足率溫和下降，若同時面臨新台幣進一步升值及獲利前景明顯轉弱所帶來的重大資本風險，則可能會導致負面評等行動。

惠譽預期，上述保險公司將因貨幣的不利變動而產生明顯損失，此外，避險成本上升及新台幣波動加劇，亦可能對其獲利造成壓力，外匯價格變動準備金可作為新台幣升值的緩衝，但多數保險公司可能已被近期飆升的匯率耗盡。這將限制公司在不影響資本水準的情況下進一步吸收匯率損失的能力。