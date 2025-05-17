64家知名企業齊聚　貿協ITI外貿人才媒合會助青年職涯啟航

▲國企班學員與企業洽談熱絡。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署委託外貿協會培訓中心辦理的「ITI國際企業經營班(國企班)」致力於培育兼具國際視野與實戰能力的商務人才。課程架構涵蓋商務英日語、國際貿易、AI應用實務及求職技巧等全方位訓練，培養學員成為具備雙語溝通力與全球職場競爭力的人才。為協助學員於結訓前順利銜接職場，ITI每年辦理「國際企業人才媒合會」，搭建學員與企業之間的媒合橋梁。

今年媒合會於5月16日在新竹隆重登場，吸引64家國內外知名企業共襄盛舉，釋出714個優質職缺機會，產業涵蓋面向廣泛，其中以資通訊產業為大宗，另有電機、化學、能源、汽車零配件、製鞋、連鎖百貨及餐飲、食品、物流以及會展等，顯示求才產業多元化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次媒合會邀請眾多指標企業參與，包括連續七年參加的台灣電子代工（EMS）龍頭企業、連續兩年參加的國際運動鞋品牌代工大廠等。現場企業與國企班學員互動熱絡，不僅再次證明企業對ITI人才培訓成果的高度肯定，也展現國企班在協助我國產業厚植國際外貿人才、拓展海外市場上的關鍵角色。

活動現場除安排一對一實體面談，亦設有「企業形象專區」，由16家來自GPS導航、AI伺服器、石化、電機、物流等產業的企業展出，完整呈現企業品牌形象與職涯發展機會，提升學員應徵意願。

某資通訊大廠已連續第三年參加媒合會，感謝國企班持續培育具備國際行銷專業的人才，對公司拓展全球市場帶來顯著助益；因應業務發展需求，該公司目前急需人才經營美國與墨西哥市場，並指出，外派員工須具備高度適應力、AI應用能力及優異的外語能力。

另一家參與活動的鋰電池儲能大廠則表示，國企班學員普遍具備出色的外語能力，對企業徵才極具吸引力；該公司進一步強調，良好的學習態度、卓越的執行力與出色的問題解決能力，亦為其選才時極為重視的核心條件。

此外，為滿足部分積極徵才企業需求，ITI自4月起陸續邀集9家知名企業，包括電腦週邊設備大廠與電競設備領導品牌，透過線上與實體方式舉辦專場企業說明會，讓學員能與企業面對面交流，深入了解產業趨勢、組織文化與職涯機會，強化就業準備，提升精準媒合效率。

面對地緣政治風險與全球貿易新局挑戰，企業面臨的不僅是「貿易戰」，更是「溝通戰」。外貿協會培訓中心持續協助台灣出口導向產業群體強化國際溝通力，透過企業包班訓練、商務實戰應用英語與AI工具實務導入等課程，協助企業打造語言防火牆，提升溝通效率與國際競爭力，為拓銷全球市場奠定堅實基礎。

欲了解更多ITI企業包班、商務英語與AI應用課程資訊，可造訪ITI官網： 或洽詢客服專線：03-5715182。