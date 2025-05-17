黃仁勳「兆元宴」！仁寶沒缺席了　董座親自出席

▲ 輝達執行長黃仁勳今（17）日在台北磚窯餐廳宴請供應鏈，仁寶此次沒有缺席，由董事長陳瑞聰出席。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傍晚與往年相同將在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請重要台廠供應鏈，令人驚喜的是，上一次電子五哥中，唯一缺席的仁寶（2324）此次終於收到邀請，並由董事長陳瑞聰親自出席。

今年初黃仁勳同樣磚窯宴請台廠科技業大老 ，而在這一場大老闆兆元宴後，隔日出席盛宴公司股價都強勢上漲，但事後發現仁寶並沒有出席，市場議論紛紛，但這一次仁寶出現了，讓不少網友都笑說，這次仁寶不會哭暈在廁所了，更有網友興奮表示，仁寶下周一股價要漲了。

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和年初兆元宴相同，黃仁勳此次仍選在位在敦化北路的「磚窯古早味懷舊餐廳來宴請供應鏈，不過和上次不同，今日天公不作美，下午下起傾盆大雨，導致大批媒體僅能在人行道等待黃仁勳到場，在下午5點半左右，各大公司董事長及總經理陸續到場，其中，仁寶董事長陳瑞聰也驚喜現身，面對媒體上前詢問首次參加感想，陳瑞聰滿臉笑意直說「很好」走進餐廳。

看到仁寶終於收到邀請函出席黃仁勳兆元宴，不少網友也直說，仁寶這次終於不用哭了，更有人看好仁寶受邀代表與NVIDIA維持穩定關係。

另外，儘管昨日已經和黃仁勳餐敘，但台積電（2330）董事長魏哲家今日還是親自出席兆元宴，不過黃仁勳本人此次則相當低調，改走後門進入餐廳，並沒有在餐敘前接受採訪。

