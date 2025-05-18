COMPUTEX來了！半導體薪資最強　類比IC設計工程師年薪155萬

▲輝達執行長黃仁勳將於COMPUTEX發表主題演講。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

2025 COMPUTEX將於5月20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微（Super Micro）執行長梁見後等科技大佬都將進行主題演講，各界高度關注科技產業及人才最新趨勢。104人力銀行報告指出，2024年不分地區和年資，類比IC設計工程師年薪中位數155萬居科技人才之冠，半導體薪資居6大科技產業最高，以軟體工程師的工作機會最多。

104人力銀行最新發布《2025年科技業人才報告書》，2024年不分年資和地區，「非主管職」年薪中位數前5大高薪職務依序為類比IC設計工程師155萬、數位IC設計工程師134萬、微機電工程師108.4萬、半導體工程師108.1萬、韌體工程師107.7萬。

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這次COMPUTEX主題「AI Next」，AI持續為產業造浪，演算法開發工程師年薪中位數107.65萬、資料科學家101萬，皆進高薪前10強；另一方面，薪資年增幅前10強的AI職缺有數位IC設計工程師、薪資強彈32%，類比IC設計工程師、薪資年增幅27%、演算法開發工程師、薪資彈升17%、軟體工程師彈升15%。

104人力銀行最新發布的《2025年科技業人才報告書》，總覽6大科技產業的人才供需，其中，人才缺口最大、工作機會最多10大熱門職類為軟體/工程、工程/研發、業務銷售、操作/技術、製程規劃、品保/品管、維修/技術服務、專案/產品管理、MIS/網管、門市營業類人員。

交叉觀察6大科技產業、人才缺口最大的軟體/工程類、工程研發、業務銷售等3大職務，以半導體薪資最優，軟體/工程職年薪中位數可達111萬，比其他科技業多出15~30%；工程研發類年薪中位數100萬，比其他科技業多出2~24%；業務銷售年薪中位數84萬，也比其他科技業多出2~15%。