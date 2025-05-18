怕了三星電選四倍十期　台彩端午加碼首見縮水

▲今年春節熱賣金句「三星電選四倍十期」成為台彩端午節加碼縮水的原因之一。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩端出公益彩券端午加碼，除了加碼金額4億元較以往縮水之外，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼項目將基本玩法的加碼移除，僅剩「猜大小」、「猜單雙」及新加入的「超級獎號」，讓彩迷熱議是否因為今年農曆春節期間瘋傳的「三星電選四倍十期」賠怕了，才讓台彩火速限縮加碼項目。

「BINGO BINGO賓果賓果」是公益彩券長青遊戲，每5分鐘開獎一次，每次開獎時，系統會在01至80號中隨機開出20個號碼，彩迷可任意選擇「一星」到「十星」的玩法，依選擇的玩法和選號進行對獎，最高獎金可達500萬元。

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以往台彩在年度的春節、端午、中秋三次加碼中，都會將「BINGO BINGO賓果賓果納入」必加碼選項，加碼項目包括基本玩法、猜大小、猜單雙等，其中，基本玩法的加碼主要集中在較多彩迷選擇的1-6星，加碼幅度20%-100%不等，也成功吸引了許多尋求小確幸的彩迷，選擇在加碼時刻集中投注。

不料，這個平衡在今年農曆春節從Threads開始瘋傳的「財富密碼」：「三星電選四倍十期」打破，所謂「三星電選四倍十期」就是選擇3星玩法、電腦選號、4倍投注連續10期，下注一次本錢1000元，只要在10期中1次就可抱回4000元，許多網友實測後分享中獎心得，也意外在網路掀起熱潮，也讓人潮擠爆彩券行，直到加碼結束都還有彩迷搶著投注。

「三星電選四倍十期」是否讓台彩在今年農曆春節期間賠到錢？外界不得而知，但挹注不少業績是板上釘釘的事實，只不過在即將到來的端午加碼、彩迷摩拳擦掌之際，台彩卻悄悄移除了「BINGO BINGO賓果賓果」基本玩法的選項，改加碼「超級獎號」；台彩解釋，今年端午加碼總金額為4億元減少，主要考量「備償獎金」水位以及參考經銷商、消費者意見；言下之意是否為消費者瘋買的「三星電選四倍十期」造成台彩備償獎金壓力？外界可以自行揣摩。