充分掌握賺錢機會　中美關稅敲定後歐洲線緊跟著美國線推出漲價案

▲歐洲三大貨櫃船公司上周都已發布歐洲線6月1日漲價辦法。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

台北時間本月12日下午3時許，中美日內瓦貿易談判後發佈聯合聲明，雙方相互取消91%的加徵關稅90天，貨櫃船公司不到24小時就訂出本月15日開始的運費調漲方案，歐洲線的三大歐洲籍船公司也迫不及待的推出6月1日漲價方案，漲幅比美國線還高。

美國線因為原本運價水平就高於歐洲線，各公司根據船班時間不同，分別訂出本月15日、21日與22日漲價辦法，漲幅在三到四成之間，緊接著6月1日、6月15日還各有一波漲價，運價規劃自5月15日前的每大箱(40呎櫃)2300美元漲到6月15日的6000-7000美元。

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歐洲線運價目前在每大箱1500-1600美元低檔，赫伯羅德率先提出6月1日起調高為3300美元、西地中海4400美元、東地中海4600美元；地中海航運則是規畫6月1日起歐洲線調高為3200美元、西地中海與東地中海5000美元；達飛航運6月1日起調高歐洲線計畫調高為3100美元。歐洲這三大貨櫃船公司訂出的都是倍數上漲計畫。

國內大型攬貨公司高階與歐洲籍船公司在台高階指出，中美互降關稅，有部分自美國線調到歐洲線的船隻，將會調回美國，讓歐洲線艙位過剩狀況改善，加上歐洲多個港口都有壅塞現象，運價是有機會上漲，但在歐洲國家景氣不佳情況下，估計想要大幅上漲有困難，實際漲幅還要觀察，但站在船公司的立場，漲幅儘量訂高些，就不會錯失任何漲價機會。

去年6月曾有知名攬貨公司高階估算，歐洲線多數是以2.4萬箱(20呎櫃)超大型貨櫃船在跑，單位成本低，即使因紅海危機遶行地中海，估計每大箱成本在1200-1500美元之間，因此目前的運價，對多數船公司來說是可獲利的，但是如果是用1萬多箱船跑歐洲就不容易獲利。

中美互降關稅這90天，給了船公司多賺許多錢的機會，而另一方面船東原顧慮以哈一旦達成停火協議，船隻繞行好望角，恢復航行紅海，釋放出來的船噸會讓市場運價大幅下修，而昨(18)日傳出以色列夜間空襲加薩各地，造成至少100名巴勒斯坦人喪命，恐對停火進程產生重大影響。

業界高階分析，只要以哈不停火，美國關稅不上調，貨櫃船公司今年就會繼續維持高獲利，不過業者與專家都估計，今年因為新增船噸多，運價水平不會高於去年，只是在船舶調度時是否出現短期的青黃不接現象，讓運價驟然拉高，還有待觀察。