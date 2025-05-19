匯豐銀行舉辦2025 HSBC Taiwan Conference　聚焦台灣資本市場AI、ETF

▲滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁Surendra Rosha(中)、滙豐亞洲及中東地區銀行業務主管三宅条(右5)、滙豐亞太地區股票證券業務主管韓守義(右4)、滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅(左5)等人出席「2025 HSBC Taiwan Conference」，助機構投資人了解台灣企業的國際競爭力。（圖／ＨＳＢＣ提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐(台灣)商業銀行攜手香港上海滙豐證券，於今（19）、明（20）兩天在台北舉辦「2025 HSBC Taiwan Conference」，邀請近60家台灣上市櫃公司參加，並有來自全球和台灣本地逾400位機構投資人、企業客戶與會，深入了解台灣資本市場的發展動態及未來方向；活動期間更邀請多位專家和業界領袖，共同探討全球關稅新格局下對台灣供應鏈和貿易的影響，並分享最新AI科技趨勢。在金融實務方面，本次論壇也聚焦於台灣ETF市場成長潛力，與台灣接軌國際規範IFRS 17、ICS所遇到的挑戰及契機。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅指出：「面對全球金融環境的迅速變化，台灣擁有高度發達經濟體的基本優勢和作為重要貿易樞紐市場的地位，除了在最前沿的科技生態系統扮演核心角色，也在科技應用領域擁有強勁實力，台灣活躍的資本市場更迎來前所未有的發展機遇，特別是以AI資料中心和實體AI驅動的產業創新，還有日益活躍的ETF市場，吸引大量國內外投資人的興趣。」

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陳志堅進一步說明，台灣在科技領域的優勢為AI在資本市場應用提供了肥沃的土壤，AI技術將在投資市場帶來更多的創新和效率，這將有助於提升交易速度和準確性，並降低風險。同時，ETF市場在台灣邁入2.0時代，著眼於ETF產品的多樣化和成長潛力，以及其具備的交易便利性、成本效益和分散投資等優勢，這些要素都能夠讓台灣在全球資本格局中展現出更強的競爭力與吸引力。

陳志堅強調，資本市場的繁榮可為台灣企業創造直接投資的機會，在此過程中，滙豐將持續致力於支持台灣資本市場的發展，並為投資人及企業客戶提供最具前瞻性的市場見解和最全面的解決方案。

本次活動邀請到眾多業界領袖，包括Google講者闡述生成式AI相關工具如何被廣泛應用於不同產業，以及引領破壞性創新的科技專家曲建仲博士說明人形機器人透過哪些技術得以實踐，更有暢銷新書作者詹斯敦（Shelton Chan）分享台灣企業如何因應全球供應鏈重組調整思維，透過實體互聯網（Physical Internet）和實體AI之運用與美國企業開展創新合作以滿足客戶需求。

