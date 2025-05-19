新任英特爾CEO陳立武兩大策略重塑公司　喊話「請告訴我壞消息」

▲新任英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

英特爾今日舉行40週年晚宴，英特爾新任執行長陳立武也上台進行致詞，針對接任英特爾執行長後，他要如何改變這家企業，他也表示他有兩大策略，一是良好產品，二是讓顧客感到滿意，他更表示，他想要面對真相，所以請大家告訴他壞消息，讓他能夠傾聽真相，不過他也說，改變需要時間，希望大家可以支持他。

陳立武首先回憶，他過去當英特爾董事2年，然後退下來，在今年3月18號，董事們邀請他回來，當這個執行長，也是一個意外，但他說，只要公司需要他，他就會待多久都可以，可能是5年、10年，甚至20年。

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陳立武也喊話，他認為更重要的是關於未來。今晚，他覺得標誌著一個新的開始。英特爾將繼續與台灣生態系統的新合作夥伴關係，並共同展望未來。

陳立武也說，有些人可能會問，在他的領導下，英特爾可以期待什麼？陳立武強調，他有兩個基本目標。第一，就是打造最好的產品，對此他已經重新調整工程團隊的匯報路線，讓他們直接報告，以確保英特爾能真正推動正確的CPU和產品，從而真正改變產業。其次，也是非常重要的，就是要讓客戶感到滿意，這是他在Cadence所做的事情，在英特爾他也會繼續做到。

陳立武也對在場供應鏈夥伴喊話，希望大家能與英特爾合作，他們也非常願意傾聽。他相信，大家將見證一個新的英特爾，英特爾會非常謙虛地合作，認真聆聽並採納意見，且大家將看到相當多的變化。英特爾會提供創新、頂級且現代化的線上交付服務，這是即將改變的企業文化。這不容易，需要時間來執行。

陳立武也說，自從他加入英特爾，他最重要的焦點就是花時間與客戶交流。這也是他在Cadence所做的。他還記得剛上任的第一個月，就拜訪了1500名客戶，未來他還將繼續這樣做。且無論客戶大小都重要，因為有些新創公司將來會成為大公司。因此英特爾要謙虛，向客戶學習並聆聽他們的回饋。

陳立武更強調，他正努力推動說實話的文化。因為有時層級太多，訊息傳達會失真，所以他有個習慣，直接深入七、八層底下的工程師，聽取真實意見。他有個習慣是「先告訴我壞消息」。跟客戶談話時，第一句就是「告訴我哪裡出錯了」，這樣他才能開始找問題並解決。員工和同事也一樣，要誠實告訴我壞消息。這是他的要求，也請大家對英特爾如此。

陳立武更親切說，他名片上的電話是他的手機號碼，大家可以隨時傳簡訊給他，因為他希望收到大家的訊息。他也告訴英特爾的團隊，如果我不是從你那兒聽到壞消息，而是從客戶那兒聽到，那你們就麻煩大了。