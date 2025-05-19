台股ETF受益人數連三減　投資人回補債券ETF美債降評影響性小

▲投資人回補債券型ETF，美債降評影響小。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受美中意外宣布取消互徵高額報復性關稅的利多消息激勵，加上美國總統川普撤銷拜登政府的AI晶片出口規範，激勵美國半導體類股上攻，也帶動台股周線大漲4.4%，但投資人居高思危，持續調節部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數連三周減少，其中高股息ETF受益人數周減13,913人。

至於，海外ETF方面，上周雖有新ETF掛牌上市，但整體受益人數仍減少約3千人。值得一提的是，海外ETF受益人數增量排行榜中，過往幾乎是美股ETF的天下，但近期朝多元化趨勢，增量前三名分別是甫掛牌上市的美國電力主題型ETF、日本商社ETF，以及歐股ETF，另包含印度股市ETF、中國高股息ETF等，都擠入增量排行榜前十名，足見投資人開始轉向全球分散佈局。此外，殖利率趨穩以及匯率回穩，近期債券價格波動趨緩，投資人開始回補長天期債券ETF，上週債券ETF受益人數增11,082人，連兩周成長。

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中國信託投信基金經理人葉松炫指出，美中意外達成取消報復性關稅協議，且美國四月CPI數據未偏離市場預期，投資人對後市轉趨樂觀，本周COMPUTEX台北國際電腦展開幕，輝達執行長黃仁勳將進行演講，利多消息持續炒熱台灣電子股。上周台股ETF受益人數雖減少，但亦可看到即將配息的高股息ETF以及關鍵半導體等主題ETF受益人數逆勢成長。

不過葉松炫也表示，由於美中雖取消報復性加徵關稅，但原有的關稅協議只是暫緩90天，且美國目前與其他國家的關稅協議也進展緩慢，美國財政部長貝森特日前又放話，表示各國在90天的暫停期內未能達成協議，關稅稅率將很快恢復到對等關稅宣布時水平，這些消息都可能持續影響短期資本市場走勢，指數上檔空間恐有限。

但貝森特亦有提及，亞洲部分國家關稅協議「有非常好的進展」，其中也包含台灣在內。若台美關稅協議底定且符合市場預期，台股不確定性可望消除。葉松炫建議投資人可把握市場調整機會，逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年美股受川普政策的不確定因素干擾，投資人開始考慮分散布局降低風險。其中德股受惠財政擴張政策領先創高；日股也因受惠日本政府持續進行市場改革，今年以來表現優於美股。觀察上週海外ETF受益人數增量排行榜，日本商社ETF周增2,768人，表現僅次於新掛牌美國電力基建ETF的3千餘人；而前十名中美股ETF僅剩下3檔，日股ETF與陸股ETF分別佔據兩個席位，顯示過往由美股ETF一枝獨秀的情況已出現改變。

