我國際電腦展成為全球第一AI展　黃仁勳連三年演講將展出推向高峰

▲NVIDIA執行長黃仁勳連三年在台北國際電腦展辦主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者張佩芬／台北報導

台北國際電腦展堪稱外貿協會年度最重要的展出，2024年是各國AI法規元年，我國電腦展領先全球，成為全球第一的AI展，而連續三年應邀在我電腦展做主題演講的輝達(NVIDIA)董事長黃仁勳，更將展出推向高峰。外貿協會董事長黃志芳指出，台灣正處於這項全球變革的中心，我們已做好準備並擁有獨特的優勢來塑造這個令人興奮的人工智慧新時代。

外貿協會董事長今(19)日上午在展前全球記者會上指出，目前正值全球面臨深刻不確定性的時刻，世界各國都在努力應對不斷變化的經濟格局，貿易關係正在重新定義，地緣政治現實正在迅速改變，而這些強大的全球變化背後，正在發生比地緣政治或經濟更深層的事情，就是人工智慧和運算能力的非凡飛躍。

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今年，人工智慧本身正經歷一場革命，開啟人工智慧的下一章。2025年，開源技術的突破大幅降低了人工智慧的成本，讓強大的技術落到了世界各地企業家和夢想家的手中。

突然間，創新蓬勃發展。小型、敏捷的公司正在實現不可能的事情，並透過新的應用重塑整個產業。同時，人工智慧已經跨越了一個令人難以置信的門檻—圖靈邊界—人類與機器之間的分界線。

這不僅僅是另一個技術里程碑。這是人類新時代的開始。機器現在可以達到曾經只有人類才能達到的思考、推理和創造層次。現在有人比我們更聰明。

▲今年COMPUTEX力邀科技巨擘，持續領航全球科技生態系，共同探索前沿科技。左起貿協董事長黃志芳與北市電腦公會理事長黃双浪。(圖／外貿協會）

甚至新任教宗也承認了這歷史性時刻。教宗良十四世刻意選擇自己的名字來呼應帶領社會度過上一次工業革命的教宗良十三世。教宗認為，一場人工智慧革命正在進行中，對「人類尊嚴、正義和勞動」有著深遠的影響，呼籲人們重新反思信仰。

但推動人工智慧發展的還有另一個深刻的人類特質：記憶。我們的記憶塑造了我們。有人說，年紀越大越聰明。那來自記憶。今年，人工智慧也獲得了長期記憶—使機器能夠像人類一樣從經驗中學習、發展技能和塑造性格。

總而言之，這意味著價格實惠、具有記憶功能的智慧機器人很快就會成為我們辦公室、工廠、醫院和家庭中必不可少的伙伴—每個機器人自在機器人工廠誕生以來，都會根據其環境和互動而單獨塑造。

我們現在正在超越硬體驅動的運算，走向一種新型社會，一種由智慧應用、個人化互動以及人類與人工智慧之間有意義的夥伴關係定義的社會，重塑人類的意義。

台灣正處於這項全球變革的中心。憑藉我們在半導體、創新和先進運算方面的獨特優勢，我們已做好準備並擁有獨特的優勢來塑造這個令人興奮的人工智慧新時代。

而COMPUTEX 2025正是這一切發生的地點，就在這裡，就在此刻。COMPUTEX創辦於1981年，40多年來一路與全球ICT產業一同成長、茁壯，見證產業發展與轉變的歷史性時刻，每年吸引超過4萬名的國際買主來台參觀及採購，亦是國際指標廠商選擇公布劃時代產品的首選平台。

台灣具備完整全球資通訊產業鏈，立足台灣的COMPUTEX，是外貿協會與台北市電腦公會共同主辦，COMPUTEX為全球指標AI和新創展覽，提供全球創業先鋒產業知識交流平台，創造更多技術革新的火花。

過去電腦展展前全球記者會都是在展出前一天下午舉辦，時間都在一小時以上，並接受媒體現場提問，這兩年因為相關活動太多，加上科技企業巨擘的主題演講展前一天就已展開，今年記者會僅排15分鐘行程，因黃仁勳演講報名人數破表，舉辦地點從可容納約3千人的南港展覽館移到可容納5千人的台北流行音樂中心，記者會時間縮短，讓大家可以趕聽黃仁勳的演講。