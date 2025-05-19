關稅多變！長榮航曝輸美貨量沒影響　有望湧現「海轉空」急單

▲長榮航777F貨機。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（19）日舉行法說會，談到關稅政策影響，經營團隊表示，輸美貨量沒有影響，貨艙腹艙都可以裝滿，且近期都是海運爆艙缺櫃，不排除這一兩個月會有「海轉空」急單出現。

孫嘉明表示，從4／2對等關稅宣布後，變化很快，在此之前確實有一波搶艙潮，3月貨運收入成績不錯；但4月開始狀況多變，每天都要謹慎因應；5／14美中關稅突然又回到原點，整個變化很大。

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孫嘉明指出，5／2小額包裹免稅被取消，電商確實貨掉很多，中國跟香港貨量有下滑，但有豁免智慧型手機、電腦等產品，因此從中國輸美的貨除了電商以外，其他都是正常出貨，目前看起來都回到正常出貨水準，但還是會調整中國航班改飛東南亞，這一個月下來對輸美貨量沒有影響，貨艙腹艙都可以裝滿沒有影響。

孫嘉明也說，關稅政策造成供應鏈轉移，亞洲區間的量增加，歐洲只有用32架客機腹艙載貨，受到俄烏戰爭酬載有受到影響，但能用的艙等還是用光，且歐洲沒有碰電商，沒有電商貨轉往歐洲的感覺。

孫嘉明強調，市場一直變動、貨源轉移，平均運價會有一些浮動，近期比較多都是海運出現爆艙缺櫃潮，因此不排除這一兩個月會有海轉空急單出現，會密切觀察調整。

印巴衝突真的空域關閉期間不長，航運調整多出半小時分時，酬載少一點油耗有增加，但目前已經回復正常，國外航空公司也恢復航到，我們也恢復，對油的影響不大。

長榮航今年底機隊將達89架，明年起陸續有51架新機要交機，包括2027年起引進24架A350-1000廣、2029年起引進18架A321neo，2030年787全數30架到位，持續購入新機加強機隊發展。

長榮航Q1合併營收為549.44億元，年增5.8％；歸屬母公司稅後淨利為59.3億元，EPS為1.1元。其中，Q1貨運收入為127.28億元，年增25.9％。