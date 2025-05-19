黃仁勳「報明牌」供應鏈背板又來了　122家名列11家大廠被強調

▲黃仁勳這次的背板名列122家，涵蓋供應鏈、學校、醫院及台北市政府。（圖／翻攝NVIDIA YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，19日在台北士林北流中心演講，其身後的背板擴大到122個名字，包括供應商、大學、醫院、金融及台北市政府。其中，有 11家大廠被重點提及，成為股民關注的焦點。

據悉，黃仁勳列出的122個名字，大學部分包含台大、台北大學、師範大學、宜蘭大學、台灣科技大學、台北科技大學、國立清華大學、陽明交通大學、成功大學、政治大學、東吳大學、世新、東海、淡江大學及義守大高、元智大學、南台科技大學、中央大學、中國醫藥大學等。另外，還有榮總、北醫及台北市政府。

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台灣廠商及公司，則是研揚、智邦、宏碁、威剛、凌華、研華、安提（宜鼎）、欣普羅、華擎、華碩、雙鴻、奇鋐、圓剛、波若威、貿聯、國泰金、勤誠、藍天、仁寶、中信金、台達電、益登、玉山金、慧友、汎定（豐藝）、富士康（鴻海）、全漢、技嘉、英業達、佳必琪、廣運、川湖、京元電子、立端、麗臺、光寶科、嘉澤、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、和碩、群聯、廣達、瑞昱、南俊、所羅門、矽晶、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。

黃仁勳背板的影片提及，輝達將與台積電、鴻海打造台灣AI基地，並點名台積電、矽品（日月光）、京元電、鴻海、緯創、廣達、戴爾、華碩、技嘉、慧與、美超微等11家公司。