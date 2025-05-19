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熙特爾新能源首季EPS達1.36元　預計6月下旬創新板上市

▲▼熙特爾預計6月下旬創新板上市。（圖／熙特爾提供）

▲熙特爾預計6月下旬創新板上市。（圖／熙特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

熙特爾新能源（7740）於2025年第一季展現強勁營運動能，憑藉「電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務」四大核心業務驅動，單季營收達2.47億元，營業毛利1.56億元，毛利率近63%，稅後淨利達7,468萬元，單季每股盈餘（EPS）高達1.36元，並預計在6月下旬創新板上市。

展望未來，熙特爾將於2025年進入高速成長期，電池產線加速放量，工商儲能系統需求同步擴張，營運結構升級將持續推升獲利動能。EMS平台與維運服務量體快速放大，搭配即將於2026年上半年完工的高雄兩座E-dReg大型案場，將帶動後續營收穩健成長，奠定長期獲利基礎。

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熙特爾轉投資的電池廠辰熙精密具備在地化生產與MIT製造優勢，不僅鞏固台灣本土大型案場的供應能力，更積極拓展海外市場，成為出口成長的關鍵推手。目前已啟動加拿大市場布局，聚焦當地高成長潛力的電池儲能應用。根據Grand View Research報告，加拿大電池儲能系統市場預計將從2023年的3.35億美元成長至2030年的20.53億美元，年均複合成長率（CAGR）高達29.6%，顯示該市場正處於加速擴張階段，為具備交付能力與系統整合實力的廠商提供了明確的機會窗口。

當地儲能案場多採EPC＋維運整合發包模式，與熙特爾自有的EMS平台、電池模組與雲端維運能力高度契合，有助於建立長期合作關係並深化在地化經營佈局，進一步放大整案輸出效益。

在日本市場方面，熙特爾將以1.99MW/8MWh案場為起點，透過聚合商（AC）機制參與EPRX、JEPX及容量市場三大電力交易平台，搶占需給調整新機制的有利位置。公司已以合同會社（GK）法人架構設立子公司，作為在地營運與案場開發的平台，靈活對接當地電力市場與策略夥伴，強化本地化佈局與市場參與效率。

熙特爾預計2025年全年出貨將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，已正式跨入千兆瓦時級別的實力門檻。更代表熙特爾已具備從製造、設計到運營的一體化整案輸出能力。從台灣出發，將「MIT製造」轉化為全球能源場域的新競爭力，讓熙特爾站上世界儲能舞台的前線。

熙特爾自研的EMS能源管理平台「GridLink OS」，目前累積簽約量體已達535MW，在台灣市場中具領先地位，已形成高黏著、高滲透的能源管理服務網絡。這樣的量體不僅反映出市場對熙特爾系統穩定性與整合能力的高度信任，更是公司邁向長期穩定營收模式的核心基石。

在「硬體交付 × 平台管理 × 維運服務」三軌收入模式下，熙特爾EMS平台的規模正快速擴張，未來將成為驅動長期利潤穩定與全球複製輸出的關鍵引擎。

在案場統包工程方面，熙特爾EPC簽約建置量已達225MW，維運合約量更突破625MWh，是業界少數具備規模化長期服務能力的儲能整合商之一。這些維運合約多為10至15年長約模式，除可建立長期現金護城河，並可確保系統在全生命週期中穩定運行，讓客戶大幅降低運營風險、提升使用效益。

關鍵字： 熙特爾新能源

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