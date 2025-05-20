輝達開放NVLink IP　世芯-KY攻漲停

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日發表主題演講，並宣布推出NVLink Fusion，打造半客製化的 AI 基礎架構，可讓客戶的客製化CPU與自家的GPU相連，其中合作夥伴包括世芯-KY（3661），激勵其今（20）日早盤股價攻上漲停價2865元。

輝達推出NVLink Fusion，搶攻ASIC商機，其設計服務夥伴除了世芯-KY之外，還包括聯發科（2454）、高通、邁威爾、 Astera Labs、Cadence及Synopsys等，都將是NVLink Fusion首批合作夥伴，也已經授權IP給相關業者。

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黃仁勳表示，一場結構性的變革正在展開，數十年來，資料中心架構首度必須從根本上進行重新架構，AI正融入各個運算平台，NVLink Fusion 開啟了 NVIDIA 的 AI 平台與豐富的生態系，幫助合作夥伴建置專門的 AI 基礎架構。

NVLink Fusion 也為雲端供應商提供了一種簡單的途徑，可以利用任何 ASIC、NVIDIA 的機架規模系統與 NVIDIA 的端對端網路平台，將 AI 工廠擴展到數百萬顆 GPU。NVIDIA 的端對端網路平台最高提供 800Gb/s 的處理量，並搭載 NVIDIA ConnectXⓇ-8 SuperNIC、NVIDIA Spectrum™-X 乙太網路與 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 交換器，而共同封裝光學元件也即將上市。

世芯-KY早盤以2720元開出，開盤不到20分鐘就攻上漲停價2865元，買盤持續湧現；聯發科早盤則以1330元開出，隨後漲幅擴大最多漲40元至1350元，漲幅近3％，表現相對淡定。