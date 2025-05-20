輝達總部為何落腳北士科？黃仁勳全說了　2大原因曝光

▲黃仁勳宣布輝達總部的地點就在北士科。（圖／CTWANT）

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（19日）在主題演講中拋出震撼彈，正式宣布將在台北北投士林科技園區（北士科）設立海外總部，更以充滿科技感的太空星艦造型設計驚艷全場，引發市場熱烈討論。

黃仁勳昨天在演講的壓軸環節，以獨特方式揭曉這項重大決策，一段精心製作的影片中，一艘未來感十足的星際戰艦從太空呼嘯而來，最終降落在台北市天際線，展現出與矽谷總部相呼應的科幻風格建築。這段視覺饗宴讓現場觀眾驚呼連連，瞬間點燃全場氣氛。

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黃仁勳還表示，隨著在台業務快速擴張及頂尖工程師團隊不斷壯大，現有辦公空間已不敷使用。他特別感謝各地方政府首長的熱情邀約，並幽默表示：「我們好像談成了一筆不錯的交易，雖然聽起來有點貴，但地段真的是黃金地段。」

演講中，黃仁勳更當場向台北市長蔣萬安喊話，邀請市民共同支持這項投資案，「市長希望知道台北市民是否支持我們在此地建造這座宏偉的新辦公室，你們支持嗎？」同時更俏皮地鼓勵現場觀眾直接致電市長表達支持，為演講畫下完美句點。

據《中時新聞網》的報導，下午轉往美超微活動現場的黃仁勳，仍被大批媒體與粉絲包圍。談及選址決策時，他也大方回應：「北投的地點極具吸引力，且腹地大小非常剛好完美，非常適合輝達。」雖然尚未實地考察，但他透露已透過詳盡的評估資料及照片確認整體情況。

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