聯發科蔡力行驚喜回禮！　帶Fruit Lady水果致贈黃仁勳

▲聯發科執行長蔡力行特地為黃仁勳準備了最愛吃的通化街夜市鄭阿姨水果。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）執行長蔡力行今日進行主題演講，除了自曝聯發科已經跨入2奈米，9月將推出首款裝置外，在介紹和NVIDIA合作的DGX Spark時，NVIDIA創辦人黃仁勳更驚喜現身站台力挺，最後蔡力行甚至還拿出一袋從通化夜市「Fruit Lady」攤位買來的水果致贈黃仁勳，讓黃仁勳非常開心。

黃仁勳一上台，蔡力行就說「真正的明星來了」，黃仁勳笑回「別說了快停下」，蔡力行也對雙方合作對NVIDIA致謝，更表示非常享受跟黃仁勳聊天，黃仁勳也在台上再次提到昨日剛宣布的NVLink Fusion，其中聯發科將扮演ASIC角色，更將達成彼此雙贏的局面。

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蔡力行在演講最後也和黃仁勳提到，他之前三月去GTC時，黃仁勳曾穿著Denny’s的圍裙做早餐給他吃，他當時看到都不知道黃仁勳是為誰工作，黃仁勳馬上接話「就是Denny’s」，蔡力行接著說，他吃了黃仁勳帶來的早餐，覺得非常好吃，但他並沒有吃第二口，因為他看大家好像都放在那邊。

▲聯發科執行長蔡力行特地為黃仁勳準備了最愛吃的通化街夜市鄭阿姨水果。（圖／記者湯興漢攝）

蔡力行說，他因此今天也準備了東西要給他，他先是問大家黃仁勳最愛台灣什麼，接著回答除了事業以外大概就是夜市，其中黃仁勳又最喜歡通化夜市，特別是「Fruit Lady鄭阿姨」，他也因此準備了今天的新鮮水果要給黃仁勳，黃仁勳聽完一臉不可置信的說「不可能吧！」，接著蔡力行就從袋中拿出水果，其中包含番茄、綠芒果還有芭樂，黃仁勳大笑說，太棒了，這都是他最愛的，蔡力行則說，他都是原封不動的買來，這就是台灣夜市的組合包。

黃仁勳笑說，他原本以為蔡力行拿出來的，會是萊姆威士忌之類的東西，蔡力行則笑回，那他可能要申請預算才能送，最後雙方再次在台上並肩合影，並感謝彼此公司的幫助。